الجدول الزمني لمسابقة نحلة الأزهر القومية للتهجي واللغة الإنجليزية

تنتهي السبت 5 نوفمبر الجاري المرحلة الأولى من مسابقة «نحلة الأزهر» القومية للتهجي 2023 الخاصة بمهارات اللغة الإنجليزية لطلبة المعاهد الأزهرية والخاصة بتسجيل الأسماء لدى منسقي المعاهد مدرسي الإنجليزية في كل معهد.

تشجيع التلاميذ والطلاب على الاشتراك في المسابقة

تهدف المسابقة إلى تشجيع التلاميذ والطلاب على الاشتراك في المسابقة حيث إن هناك جوائز للطلاب الفائزين وتكريمًا من الأزهر الشريف والسفارة الأمريكية وفق بيان قطاع المعاهد الأزهرية المنشور على صفحة الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية الرسمية في «فيسبوك».

تفاصيل مسابقة نحلة التهجي بالتعاون بين الأزهر والسفارة الأمريكية

أوضحت الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية حفظ الطالب لمجموعة من الكلمات الخاصة بمنهجه وسيتم تحديدها من خلال Wordlist «قائمة كلمات»، خاصة بالمنهج الدراسي لكل مرحلة.

تسليم الطالب نسخة من القاموس الخاص بالكلمات بالإضافة إلى قاموس ناطق هدية.

تدريب الطلاب على نطق الكلمات صحيحًا باللهجة الأمريكية طبقا للقاموس الخاص بكل مرحلة.

إجراء مسابقة بين طلاب المعهد ثم بعد ذلك للتصعيد إلى الإدارة التعليمية ثم التصعيد إلى المنطقة.

على أن تقام النهائيات بين المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية في شهر فبراير في مركز الأزهر للمؤتمرات بقطاع المعاهد الأزهرية بالقاهرة تحت إشراف وتحكيم مكتب RELO التابع للسفارة الأمريكية بالقاهرة.

خريطة ومواعيد مراحل مسابقة نحلة التهجي بالأزهر

وقال الشيخ عبد الموجود دسوقي مدير عام العلوم الدينية والعربية لمنطقة القليوبية الأزهرية القائم بأعمال رئيس المنطقة إن مسابقة «نحلة الأزهر» القومية انطلقت مطلع الشهر الجاري وفق جدول زمني محدد حيث تنتهي السبت المرحلة الأولى وهي عبارة الإعلان وتسجيل المتسابقين بالمعاهد، على أن تبدأ اعتبارا من غد الأحد حتى نهاية الشهر الجاري مرحلة التجهيز للمسابقة وتوزيع قوائم الكلمات على المتسابقين وتدريب الطلاب من قبل المعلمين على نظام المسابقة.

وتنطلق في الفترة من 1 ديسمبر المقبل حتى 4 ديسمبر من نفس الشهر تصفيات المعاهد على مستوى القليوبية والمحافظات.

من 6 ديسمبر المقبل إلى 8 ديسمبر من نفس الشهر التصفيات الربع نهائية على مستوى الإدارات التعليمية بالقليوبية والمحافظات.

من 10 ديسمبر المقبل حتی 12 ديسمبر تنطلق المرحلة النصف نهائية على مستوى المناطق على مستوى القليوبية والمحافظات.

على أن يتم الإعلان عن الموعد النهائي للمسابقة على مستوى الجمهورية بعد انتهاء اختبارات الفصل الدراسي الأول لتنطلق التصفيات النهائية على مستوى قطاع المعاهد في شهر فبراير المقبل في مركز الأزهر للمؤتمرات كموعد مبدئي.