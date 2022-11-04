مؤسسة راعي مصر: لدينا جهاز تنفيذي لضمان وصول خدماتنا للمستحقين

كشفت نرمين فؤاد، المدير التنفيذي بمؤسسة «راعي مصر»، جهود المؤسسة في التحالف الوطني للعمل الأهلي، قائلة إن مؤسسة راعي مصر كونت جهازا تنفيذيا يحتوي على كل الآليات لضمان الوصول للمستحقين، وجرى تصميم بحث اجتماعي عبارة عن استمارة كاملة لمعرفة مكونات الأسرة وما يحتاجونه ودخلهم، والبحث عن الفئة المستهدفة المستحقة.

لجنة لمتابعة اختيار الفئات المستحقة

وأضافت «فؤاد»، خلال لقاء ببرنامج «أتوبيس السعادة»، المذاع على قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد يونس، أنه يتم مراجعة الاختيار، وتوجد لجنة متابعة لاختيار الفئات للتأكد من أنها مستحقة وخدمة أفرادها ضمن برامج المؤسسة، ثم يتم تقديم الخدمة، متابعة: «إحنا مش بنذاكر الحالة وبنحفظها».

وأشارت إلى أن إدارة المعلومات بها قواعد بيانات لكل المستفيدين منذ انطلاق المؤسسة وحتى الوقت الحالي، مواصلةً: «بننزل نشوف الحالات اللي اتخدمت، وصلت لها الخدمة بكرامة، ونحقق معايير السعادة بس لازم نتأكد إنها اتعملت».

الموظف عندنا خادم للناس

وأوضحت أنه من ضمن معايير اختيار الموظفين أو «الخدّام» في مؤسسة راعي مصر أنه يجب مراعاة البُعد الإنساني، متابعة: «بنقوله إنت مش موظف ولكن خادم للناس، وبنقول للناس إنتو مبسوطين ولا لا، لأننا بنعمل الحاجة مش لأنها وظيفة ولكن حب في الناس».