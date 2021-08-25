مستشفى متنقل لـ«راعي مصر» لخدمة الأشد احتياجا في الإسكندرية

في خطوة مجتمعية جديدة لدعم الفقراء في مدينة الإسكندرية، أطلقت مؤسسة «راعي مصر للتنمية»، أول مستشفى متنقل بمحافظة الإسكندرية لخدمة المرضى في المناطق المحرومة وتقديم الخدمات الطبية.

المستشفى المتنقل يستهدف الأماكن والقرى الاشد فقرًا

ويقول المستشار أمير رمزي رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر للتنمية، إنه تم إطلاق أول مستشفى متنقل بمحافظة الإسكندرية، منذ بداية أغسطس لافتا إلى أن القافلة فحصت 565 مريضا.

وأضاف رمزي لـ«الوطن»، أنه تم استهداف الأماكن والقرى الأشد فقرا وذلك لدعم المواطنين البسطاء والحفاظ على صحتهم، حيث تم توجيه المستشفى المتنقل إلى مناطق الزوايدة والعامرية وبرج العرب بالإضافة إلى العمل على توفيرها في أماكن أخرى، وذلك في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين مؤسسة راعي مصر للتنمية ووزارة الصحة والسكان.

راعي مصر.. 5 سنوات من خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية بالمناطق المحرومة

وأوضح أنه تم الكشف على أكثر من نصف مليون مريض، من خلال 14 مستشفى متنقل في 12 محافظة ضمن جهود مؤسسة راعي مصر التنمية المتواصلة على مدار 5 سنوات لدعم منظومة الدولة وتحقيق الرعاية الصحية للمواطنين الأشد فقرا والأكثر احتياجا.

وأشار إلى أن المؤسسة أجرت كشفا طبيا على حوالي 540 ألف مريض في 474 نجع وعزبة بالقرى الأكثر احتياجا بمختلف محافظات الجمهورية عبر 14 مستشفى متنقل، حيث تأتي هذه القوافل الطبية في ضوء البروتوكول الموقع مع وزارة الصحة والسكان وتحت دعم الوزارة خاصة بعد إدراج مشروع مستشفيات راعي مصر المتنقلة ضمن المبادرات الرئاسية مثل 100 مليون صحة وصحة المرأة حيث كانت قد أعلنت ذلك الوزيرة الدكتورة هالة زايد في لقاء خاص بفريق المؤسسة الإداري والطبي في نوفمبر الماضي.

وتضمنت المحافظات التي حظيت بأكبر قدر من الكشوفات الطبية عبر العيادات المتنقلة محافظات «البحيرة والإسكندرية والجيزة والفيوم والقاهرة وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان».

سير المستشفى المتنقلة في المحافظات

ولفت إلى أن المستشفى المتنقلة الواحدة تذهب إلى الأماكن الفقيرة والمحرومة تحت إشراف وزارة الصحة والسكان بسبعة تخصصات طبية مختلفة ثلاثة منها داخل القافلة الطبية والأربعة الأخرى يتم تهيئة مكان لها في ساحة القرية أو بالتنسيق مع العمدة أو مراكز الشباب بحيث يكون مكان القافلة الطبية متسع لكافة المستفيدين ويلحق بالمستشفى المتنقل الواحد بها غرفة للأشعة الطبية ومعمل تحاليل وفني بصريات لتنفيذ النظارات الطبية وصيدلية متنقلة لتوفير العلاج بالمجان.

ويبلغ متوسط عدد المواطنين الذين يخضعون للكشف الطبي في العيادات المتنقلة الواحدة يوميا ما يقرب من 300 مواطن وفقا لبروتوكول وخطة معتمدة من وزارة الصحة والسكان.

ويتم تحديد التخصصات المشاركة في القافلة الطبية الواحدة بناء على التهيئة التي تسبق كل قافلة طبية بحيث معرفة طبيعة الأمراض الأكثر أنتشارا بين أهل القرية والتخصصات المحرومين منها في أقرب الوحدات الصحية والمستوصفات ومن التخصصات الأكثر أنتشارا «الباطنه- الأطفال- الرمد- الأنف والأذن- الجلدية- النسا- العظام- الأسنان كتجربة مستحدثة في مستشفيات راعي مصر المتنقلة وسوف يتم تعميمها على كافة المستشفيات في حال ثبوت كفاءتها».