التحقيقات تكشف تفاصيل واقعة قتل عامل لشقيقه بقليوب: الميراث والإدمان السبب

جددت جهات التحقيق في مركز قليوب حبس عامل 45 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة قتل شقيقه في مشاجرة بسبب الخلافات العائلية على الميراث وإدمان الأخير.

كما طلبت جهات التحقيق تحريات مباحث القليوبية حول ظروف الواقعة وسؤال أهلية القتيل والجيران وشهود الواقعة.

التحقيقات في قتل عامل على يد شقيقه بقليوب

وكشفت التحقيقات من أقوال الجيران وشهود الواقعة أن المجني عليه والمتهم يعيشان في منطقة منطي دائرة مركز قليوب منذ سنوات.

وذكرت التحقيقات أن المجني عليه كان دائم التعدي على أسرته وأشقائه لأنه كان يتعاطى المخدرات وكان دائم الشجار مع أشقائه وأسرته.

وأشارت التحقيقات من أقوال الجيران إلى أنه يوم الواقعة فوجئوا بمشاجرة بين المجني عليه وأشقائه بسبب أن المجني عليه عاد للمنزل وكان في حالة سكر فرفض أشقاؤه دخوله المنزل وهو في تلك الحالة لأنهم سبق وأن طلبوا منه عدم تناول المخدرات أو تناولها في المنزل إلا أنه لم يرتدع.

وأضافت التحقيقات وأقوال شهود العيان أن المتوفي وقف أمام منزل أسرته وبدأ في الصياح بصوت عال ويسب أشقاءه بألفاظ مسيئة وعندما طلب منه جيرانه بأن يكف عن هذا الفعل وينصرف عن المنزل أتى إليه أشقاؤه واندلعت بينهما مشاجرة أقدم فيها أحد أشقائه على طعنه باستخدام سكين.

تفاصيل مصرع عامل على يد شقيقه في قليوب

وشهدت قرية منطي دائرة مركز شرطة قليوب واقعة مأساوية إذ طعن عامل جسد شقيقة حتى الموت إثر مشاجرة خلاف فيما بينهما على الميراث وتناول المجني عليه للمخدرات.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب يفيد ورود إشارة من المستشفى بوصول شخص مصاب بجرح طعني بالبطن ادعاء مشاجرة.

انتقل المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة قليوب لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين إصابة «رجب ع.م» 32 سنة عامل خردة بجرح طعني بالبطن خلال مشاجرة نشبت بينه وبين شقيقه «سيد.ع» 30 سنة عامل بسبب خلافات أسرية بينهم على المنزل الذي يسكنون به ومطالبة المتهم من المجني عليه الإقلاع عن تناول المخدرات داخل المنزل فقام بطعنه باستخدام سلاح أبيض وتم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم بالواقعة وتحرر محضر بالواقعة.