التحفظ على طالب أصاب زميله بـ«قالب طوب» خلال مشاجرة في القليوبية

أمرت جهات التحقيق في مركز قليوب بمحافظة القليوبية، بالتحفظ على الطالب أصاب زميله بقالب طوب خلال مشاجرة نشبت بينهما أثناء اللهو بقرية سنديون، وطلبت الاستعلام عن حالة المصاب لسؤاله وطلب تحريات المباحث.

وكانت قرية سنديون التابعة لمركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية شهدت إصابة طالب بجروح قطعية في الوجه وشرخ بالجمجمة واشتباه ارتجاج بالمخ إثر تعدي زميله عليه بقالب طوب خلال مشاجرة نشبت بينهما أثناء لهوهما.

نقل المصاب للمستشفى

جرى نقل المصاب إلى مستشفى النيل للتأمين الصحي بشبرا الخيمة، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بالتحفظ على المتهم.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ من مستشفى النيل للتأمين الصحي باستقبال طالب بإصابات متعددة بالرأس، وجرى إسعافه، وذلك خلال مشاجرة بقرية سنديون مركز قليوب.

تفاصيل مشاجرة طالبين بالقليوبية

وانتقل ضباط مباحث مركز قليوب لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين إصابة «مصطفى أ م»، 13 سنة، طالب بالصف الثاني الإعدادي، مصاب بجروح قطعية بالوجه وشرخ بالجمجمة واشتباه ارتجاج بالمخ على يد «ع م أ»، 15 سنة، طالب، ومقيمان منطقة سنديون دائرة المركز، وذلك باستخدام قالب طوب خلال مشاجرة نشبت بينهما أثناء اللهو ما أدى إلى إصابته.

جرى نقل المصاب لمستشفى النيل للتأمين الصحي بشبرا الخيمة لتقديم الإسعافات والعلاج اللازم، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وقررت الجهات المعنية التحفظ عليه.

العقوبة القانونية في الواقعة

وحول العقوبة القانونية للمتهم في الواقعة، قال عماد قزامل، محام بالقليوبية، لـ«الوطن»، إن عقوبة كل من أحدث بغيره جرحا وضربا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات.

أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص، فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي، وفي الواقعة الحالية يتم تقدير العقوبة في ظل أن المتهم حدث وطفل لم يبلغ 18 عاما.