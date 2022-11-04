تنفيذ مبادرة «إسكندرية بلا أكياس بلاستيكية» في 15 مدرسة لتوعية النشء

بالتزامن مع قرب مؤتمر المناخ الذي سينعقد، بعد غدًا الأحد في شرم الشيخ، وتأثرًا بمبادرة «اسكندرية بلا أكياس بلاستيك» التي أطلقتها محافظة الإسكندرية نفذت إدارة شرق التعليمية هذه المبادرة في المدارس بطريقة علمية بحسب أيمن خالد، رئيس قسم الموهوبين في الإدارة.

وتضمنت محاور تطبيق المبادرة توعية الطلاب بمخاطر البلاستيك على الحياة البرية والبحرية، وبعدها طرح بدائل عنه من المواد التي لا تسبب أضرار للبيئة، وجرى طرح اقتراح صنع الأكياس من الورق أو حقائب من القماش، ومن ثم استغلال موهبة الطلاب بإعادة تدوير البلاستيك، بحسب حديث «خالد» لـ«الوطن» مضيفًا أنه من المفترض تدعيم الشركات التي تصنع أكياس البلاستيك بمواد الخام الأخرى كالقماش والورق.

المبادرة طبقت على 15 مدرسة

وأوضح «خالد» أنه يتم تعليم الطلاب إعادة تدوير البلاستيك وعدم التخلص منه، وجعلوهم يطرحوا أفكار بخصوص البدائل عن البلاستيك، متابعًا أنه يطبق المبادرة على 15 مدرسة من رياض الأطفال ومدارس الابتدائي والإعدادي والثانوي، موضحًا بمثال لعمل أطفال صنعوا مراكب من البلاستيك مكتوب عليها نصوص «نعم للحفاظ على البيئة، ولا لتلوث البيئة» بحيث يتم غرس فيهم مبدأ الحفاظ على البيئة فيهم منذ صغرهم.

وأشار إلى أن الطلاب صنعوا أشياء من الورق والقماش، إلى جانب إعادة تدوير علب الزبادي البلاستيك لتكون موضع الأشياء، مضيفًا أنهم يصنعون من البلاستيك أدوات يستفيدوا بها في المنزل بدل رميها.

قسم الموهوبين تخطى مبادرة المحافظ

وتابع أنه تخطى مبادرة المحافظ، قائلًا: «المحافظ أعطانا الطريق بمبادرته عندما طرحها وجعل الشباب يجمعون البلاستيك على كورنيش البحر»، موضحًا أن دور قسم الموهوبين في الإدارة هو توعية الطلاب من مخاطر البلاستيك ووضع البديل له.

وقال إن المبادرة مستمرة في مدارس إدارة شرق، حتى بعد انتهاء مؤتمر قمة المناخ، متابعًا أنه ينشر ثقافة الحفاظ على البيئة، موضحًا أن 7 وزارات تهتم بهذه القضية، متمنيًا تعميم هذه المبادرة على جميع المدارس في الإسكندرية.