حياة كريمة تزرع ألف شجرة مثمرة و700 كينوكاربس بأسوان

تحرص المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري، «حياة كريمة» على دعم وتطوير القرى الفقير والأشد احتياجا في المحافظات الحدودية، وتعمل المبادرة على ذلك من خلال توفير الخدمات المختلفة وتحسين حالها للأهالي في القرى المحرومة، سواء كانت خدمات طبية أو تعليمية أو حتى توعوية وحتى التوعوية من أجل تيسير أوجه الحياة على المواطنين.

دور حياة كريمة في حماية البيئة

وبالتزامن مع انطلاق مؤتمر المناخ بشرم الشيخ COP27، كان للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» دورا بارزا في توعية المواطنين بمخاطر التغيرات المناخية وسبل الحفاظ على البيئة وحمايتها، فجاء في بيان نشرته المؤسسة، أنه بالتعاون بين «حياة كريمة» وعدد كبير من المتطوعين، تمت زراعة 1000 شجرة مثمرة و700 شجرة كينوكاربس.

تم ذلك في قرية فارس التابعة لمركز كوم امبو بمحافظة أسوان، وهي القرية التي تم اختيارها كأفضل قرية صديقة للبيئة خلال الفترة الأخيرة لما حصل فيها من تطوراعت حولتها إلى قرية خضراء صديقة للبيئة.

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

وقد تم إدراج قرية فارس ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، هذا إلى جانب دخول القرية في مشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي جاءت بالتزامن مع إنطلاق مؤتمر المناخ في محافظة شرم الشيخ، وتضم هذه المبادرة 9 قرى فرعية وتوابع، وذلك بهدف أن تتحول القرية إلى تجمع ريفي ذكي ومستدام، وهو ضمن خطوات الدولة في التحول للأخضر وحماية البيئة، والارتقاء بالريف المصري ليصبح ريف حضري.