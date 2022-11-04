رانيا محمود ياسين تتذكر والدها: أعظم مَن أنجبت السينما

تذكرت الفنانة رانيا محمود ياسين، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، والدها الفنان الراحل محمود ياسين، حيث نشرت صورة لها وهي طفلة بصحبة والدها.

وعلقت رانيا محمود ياسين على الصورة قائلة: «ويبقى الأب دائما هو الرجل الأول في حياة ابنته، رحمة الله عليك يا أعظم مَن أنجبت السينما المصرية».

رانيا محمود ياسين تتذكر والدها في ذكرى أكتوبر

وفي 6 أكتوبر تذكرت الفنانة رانيا محمود ياسين، والدها محمود ياسين وأفلامه التي قدمها وتتناول حرب أكتوبر، حيث نشرت عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات والصور إنستجرام، صورة لوالدها وعلقت عليها بقولها: يا روح قلبي، الله على جمالك وروحك وكاريزمتك، الله يرحمك أنت في جنات النعيم بنفس شكلك وسنك ده دلوقتي يا قمر حياتي الذي غاب بجسده ولكن ينير قلبي بروحه.