نصائح قبل الشراء في عروض وتخفيضات الجمعة البيضاء 2022.. «خد بالك»

مع بداية شهر نوفمبر، تبدأ العديد من المحال والسلاسل التجارية، في طرح تخفيضات مميزة للمواطنين، لذا قدّم جهاز حماية المستهلك، نصائح قبل الشراء من الأماكن المختلفة، حتى لا يتعرض الشخص للخداع والنصب ويقع في فخ التخفيضات الوهمية التي تتبعها بعض المحال في تخفيضات الجمعة البيضاء.

وطالب جهاز حماية المستهلك جموع المستهلكين في بيان نشر عبر الموقع الرسمي الإلكتروني للجهاز، باتباع بعض النصائح قبل الشراء في تخفيضات الجمعة البيضاء 2022.

نصائح قبل الشراء في الجمعة البيضاء

وفيما يلي نعرض أبرز نصائح قبل الشراء في أثناء تخفيضات الجمعة البيضاء وفق بيان جهاز حماية المستهلك:

- التأكد من جدية العروض والتخفيضات المقدمة خلال عروض الجمعة البيضاء.

- التأني أثناء عملية الشراء وعدم الاندفاع لشراء أول شيء يقابلك دون التأكد من سعره المناسب وحاجتك إليه أيضا.

- عند الشراء احرص على الحصول على فاتورة لضمان حقوقك عند رغبتك في استرجاع المنتج إذا لاحظت به عيب بعد عملية الشراء.

- التوجه إلى المتاجر والمنصات الالكترونية الموثوقة.

- عدم الخداع بالإعلانات المضللة والانسياق وراء العروض الوهمية.

تخفيضات الجمعة البيضاء وتحذيرات من حماية المستهلك

ومن جهته، قال المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يحرص على تقديم الحماية والتوعية للمواطنين والمستهلكين عند الشراء خلال فعاليات الجمعة البيضاء، مشددا على ضرورة التأكد من قبل المستهلكين من جدية العروض والتخفيضات التي تطرحها المحال والسلاسل التجارية المختلفة، مع التأني أثناء عملية الشراء.

ويُهيب حسام الدين، في البيان المنشور، بجموع التجار والموردين ضرورة الالتزام بالقانون وجدية العروض المقدمة للمواطنين، مع ضرورة الالتزام بالإعلان عن الأسعار قبل الخصم وبعده بشكل موضح، وأن يكون السعر شامل الضرائب، مع تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك، وسيكون هناك رقابة من الجهاز على ذلك وعقوبات لمخالفته، وطالب المستهلكين بالإبلاغ عن الأماكن التي تخالف ذلك أيضا، حتى يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون التي قد تصل إلى غرامه مليوني جنيه.