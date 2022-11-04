الكشف على 1600 مريض وإجراء 40 عملية مجانا ضمن قافلة «عيون مصر» بسوهاج

تتواصل فعاليات القافلة الطبية «عيون مصر» لعلاج أمراض الرمد بالمجان بمستشفى رمد سوهاج، التي تقام بالتعاون بين نادي روتاري ومديرية الصحة بسوهاج، تحت رعاية اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، في الفترة من 3 وحتى 7 نوفمبر الجاري.

إجراء 40 عملية جراحية بالقافلة

وأوضح الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بالمحافظة في بيان، أن القافلة تضم نخبة من أمهر أساتذة الرمد من القاهرة والاسكندرية، مشيرا إلى أن اليوم الأول من القافلة شهد الكشف على 1600 مريض وتحديد إجراء (100) عملية ما بين مياه بيضاء وعمليات أخرى، وإجراء 40 عملية منها، لافتا إلى استمرار إجراء العمليات غدا السبت، وتحديد يومي الأحد والاثنين لفحص النظارات، مؤكدا أن الكشف والعلاج وإجراء العمليات يتم بالمجان.

إشادة محافظ سوهاج بالقافلة

وأشاد محافظ سوهاج بالقافلة التي تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين، مؤكدا أهمية دور المجتمع المدني في التعاون مع الحكومة لتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين خاصة الأكثر احتياجا منهم ، موجها الشكر للقائمين على نادي روتاري والتعاون المثمر مع محافظة سوهاج، موجها مديرية الصحة بالمحافظة بتوفير كافة أوجه الدعم للقافلة لنجاحها وتحقيق أهدافها والوصول إلى أكبر عدد من المواطنين.