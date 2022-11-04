أحمد زاهر يثير الجدل بعد تصريحاته عن التمثيل.. فيديو

أثار الفنان أحمد زاهر الجدل بالكثير من التصريحات التي كان قد أدلى بها خلال ظهوره ضيفا على إحدى حلقات برنامج الإعلامية فاتن زين الدين الذي يُذاع عبر شاشة قناة الحرة.

وخلال اللقاء كشف الفنان أحمد زاهر عن كثير من الأمور كان من بينها طريقته في التحضير للشخصيات التي يجسدها، فقال إنها جلس كثيرا مع أطباء وضباط وكثير من الشخصيات التي قدمها خلال أعماله الفنية وذلك حتى يكون ملما بكل التفاصيل الخاصة بها.

أحمد زاهر يثير الجدل

كما تحدث الفنان أحمد زاهر، خلال اللقاء، عن الفنان نور الشريف وأنه يعتبره بمثابة والده وهو السبب وراء اكتشافه كممثل، حيث قال إنه شاهده أثناء تواجده في سنة أولى واختاره، وبالفعل بعد مرور عام كامل انضم معه لمسلسل «الرجل الآخر».

وتحدث زاهر خلال الحلقة أيضا عن مهنة التمثيل فقال إنها هي أصعب مهنة في التاريخ وذلك لأنها تدمر الجهاز العصبي بسبب تغير المشاعر والأحاسيس أثناء التمثيل، وتابع أن الجمهور يظن بأن الفنانين مرفهون.