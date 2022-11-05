بدء جلسة محاكمة المتهم بارتكاب «مذبحة الريف الأوروبي»

بدأت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في الكيلو 10 ونص، قبل قليل، جلسة محاكمة المتهم بقتل 5 أشخاص ذبحًا من أسرة واحدة، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «مذبحة الريف الأوروبي».

حراسة أمنية مشددة

وظهر المتهم بارتكاب مذبحة الريف الأوروبي والمدعو «عاطف»، إلى جلسة محاكمته بمحكمة جنايات الجيزة، وهو يرتدي «بنطال جينز وتيشيرت»، وذلك وسط حراسة أمنية تمهيدًا لبدء محاكمته في القضية التي يواجه فيها تهمة قتل 5 أشخاص عمدًا مع سبق الإصرار، فضلًا عن الشروع في هتك عرض إحدى الضحايا قبل قتلها.

رفض طلب زواج الدافع وراء ارتكاب الجريمة

وعن أسباب ارتكاب المتهم للجريمة، أقرّ خلال تحقيقات النيابة العامة، أنَّ صديقه المجني عليه الذي يعمل مزارعًا في إحدى مزارع الشيخ زايد، رفض طلب زواجه من إحدى ابنتيه، وهو ما جعله يقرر قتله، وقتل ابنتيه بعدما فشل في الاعتداء على أحدهما وحفيديه، مؤكّدًا أنَّه كان بإمكانه ذبح أكثر من ذلك إذا كان هناك أشخاص آخرين في المزرعة محل الجريمة.

استغاثة إحدى المجني عليهما

كما اعترف المتهم أيضًا في تحقيقات النيابة العامة، أنَّه حاول الاعتداء على إحدى المجني عليهنّ وفشل في ذلك واستغاثت شقيقتها بوالدها المجني عليه الذي يعمل مزارعًا، وهو ما جعله يقتله وحفيديه وابنتيه.