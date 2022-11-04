السيطرة على حريق ورشة في العمرانية: تفحم سيارتين دون خسائر بشرية

نشب حريق داخل ورشة دوكو بأحد العقارات بالعمرانية وأسفر عن احتراق الورشة وتفحم سيارتان بداخلها، وتم إخطار اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ إلى قسم شرطة العمرانية

البداية عندما وردت إخطارًا إلى العميد على عبد الرحمن رئيس قطاع الغرب، من المقدم أحمد ماهر رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة يفيد نشوب حريق بورشة دوکو کائنه بالعقار.

وعلى الفور انتقل رجال الشرطة إلى مكان البلاغ، وعقب الإنتقال والفحص تبين أن العقار مكون من 5 طوابق، ومساحته 150 مترًا، كما تبين أن الحريق نشب فى ورشة دوكو بالطابق الأرضي، وتمت السيطرة على الحريق بمعرفة الحماية المدنية.

وبمواجهة مالك العقار والورشة أوضح أن سبب الحريق راجع إلى ماس كهربائي بكابينة الدهان أدى إلى اشتعال الحريق ولم يتهم أحدًا أو يشتبه في الحريق جنائيًا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.