ندب المعمل الجنائي لفحص أسباب حريق منزل مهجور في بنها بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق في مركز بنها بمحافظة القليوبية، بندب المعمل الجنائي لفحص حريق شب في منزل مهجور غير مأهول بالسكان بقرية الرملة في بنها، دون خسائر بشرية، بسبب بعض المخلفات، وقررت تشكيل لجنة لفحص الحريق وبيان الخسائر وسؤال أصحاب المنزل وطلب تقرير من الوحدة المحلية حول وضع المنزل.

بلاغ بنشوب حريق في منزل ببنها

كانت قوات الحماية المدنية في محافظة القليوبية قد تمكنت من السيطرة على حريق شب في منزل مهجور وغير مأهول بالسكان بقرية الرملة مركز شرطة بنها دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بندب المعمل الجنائي لفحص الحريق.

الدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة علي حريق بنها

وكانت غرفة عمليات محافظة القليوبية تلقت بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق داخل منزل مهجور وغير مأهول بالسكان بقرية الرملة مركز بنها، وأخطرت أجهزة الأمن والحماية المدنية.

وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إطفاء، وتبين اندلاع النيران في منزل غير مأهول بالسكان بداخله كميات كبيرة من الحطب والأشجار والنباتات الجافة، وتمت السيطرة على الحريق دون خسائر في الأرواح.