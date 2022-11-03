السيطرة على حريق في برج سكني بالفيوم دون وقوع إصابات.. ماس كهربائي

تمكنت قوات الحماية المدنية ورجال الإطفاء، بمديرية أمن الفيوم، من السيطرة على حريق نشب في غرفة أعلى برج سكني بمنطقة باغوص بوسط مدينة الفيوم، صباح اليوم الخميس، دون وقوع إصابات.

إخماد النيران

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد سامح عزب، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بنشوب حريق، في غرفة أعلى برج سكني، بمنطقة باغوص، بنطاق القسم.

وعلى الفور، انتقل رجال الحماية المدنية، وسيارات الإطفاء، وقوة من المركز، وسيارة الإسعاف، إلى مكان نشوب حريق، وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق، وإخماد النيران وتبريدها، قبل أن تمتد لباقي البرج أو العقارات المجاورة، وذلك دون وقوع أيّه إصابات أو خسائر في الأرواح.

ماس كهربائي

وكشفت المعاينة الأولية، وأقوال سكان البرج، أنّ ماس كهربائي حدث في الدائرة الكهربائية بالغرفة، ما تسبب في اشتعال النيران وسرعان ما امتدت إلى محتويات الغرفة التي كانت تضم بعض المخلفات والأشياء القديمة، وفوجئ الأهالي بتصاعد دخان كثيف، فصعدوا على الفور وحينما شاهدوا النيران أبلغوا المطافئ.

وحُرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحريق وظروفه وملابساته، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.