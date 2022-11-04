أكرم حسني يعلن عن عرض إضافي لمسرحيته حتى لا يطير الدكان

أعلن الفنان أكرم حسني عن عرض إضافي لمسرحيته الجديدة التي تحمل اسم «حتى لا يطير الدكان» وذلك بعد النجاح الذي حققته المسرحية خلال عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض.

وشارك الفنان أكرم حسني صورة من العرض عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام وعلق عليها قائلا «عرض إضافي الليلة الساعة الواحدة بعد منتصف الليل عشان تشوفونا قبل أن يطير الدكان».

مسرحية حتى لا يطير الدكان

وكان قد تم انطلاق عرض الليلة الأولى من مسرحية حتى لا يطير الدكان يوم أمس الخميس الموافق 3 نوفمبر وسط حضور جماهيري كبير.

يذكر أن مسرحية حتى لا يطير الدكان يشارك فيها عدد كبير من الفنانين من بينهم أكرم حسني ودرة وبيومي فؤاد ومحمد أنور وإسماعيل فرغلي وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وإنتاج أمير طعيمة.

وتُعد مسرحية «حتى لا يطير الدكان» التجربة الثانية للفنانة درة بعد مسرحية عطل فني، وسيتم عرض المسرحية في الفترة من الخميس 3 نوفمبر وحتى يوم الاثنين 7 نوفمبر.