«هيئة الأرصاد» تحذر المسافرين على الطرق من شبورة مائية طوال الأسبوع

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن المناطق الشمالية، متضمنة السواحل الشمالية وأغلب محافظات الوجه البحري، وحتى القاهرة الكبرى، شهدت أمس هطول أمطار متفاوتة الشدة من منطقة لأخرى، حيث شهدت بعض المناطق أمطارًا متوسطة وبعض المناطق الأخرى شهدت أمطارًا خفيفة.

مناطق تساقط الأمطار اليوم

وأضافت غانم في مداخلة هاتفية مع الإعلامية اية جمال الدين ببرنامج «8 الصبح» على فضائية «dmc»، أن اليوم سيشهد سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على السواحل الشمالية، لافتة إلى تراجع حدة الأمطار كلما اتجهنا إلى الداخل وصولًا للقاهرة الكبرى والتي ستشهد أمطارًا خفيفة، مع بعض مناطق جنوب الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، مؤكدة أن أمطار اليوم غير مؤثرة تمامًا على الأنشطة اليومية.

شبورة مائية على الطرق السريعة بداية من الغد

وأشارت غانم إلى تضاؤل فرص سقوط الأمطار بداية من الغد، لتكون الظاهرة الجوية المؤثرة بداية من الغد وحتى نهاية الأسبوع الحالي ومطلع الأسبوع المقبل هي الشبورة المائية التي ستؤدي إلى انخفاض ملحوظ بالرؤية الأفقية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية نتيجة توافر عوامل الرطوبة بعد سقوط الأمطار أمس واليوم.