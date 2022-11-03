الأرصاد الجوية تحذر من شبورة غدا على بعض المناطق.. اعرف حالة الطقس

طقس غائم يسود البلاد غدا الجمعة، وفق بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إذ تشهد العديد من الأماكن وجود شبورة غدا تكون كثيفة على بعض المناطق، ما جعل خبراء الأرصاد يحذرون من القيادة في بعض الفترات على مدار اليوم، مطالبة المواطنين والسائقين خاصة باتخاذ حذرهم حتى لا يتعرضون للحوادث.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، أن طقس غدا سيكون مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية والقاهرة الكبرى، وشمال وجنوب الوجه البحري، وصولا إلى شمال الصعيد، بينما يكون حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، في حين يسود طقس مائل للبرودة خلال ساعات الليل المتأخرة.

الأرصاد تحذر من شبورة غدا

ومن المتوقع تكون شبورة مائية في الصباح الباكر غدا الجمعة، تكون كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.

درجات الحرارة غدا

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية عبر موقعها الإلكتروني بيانا تفصيليا بشأن درجات الحرارة المتوقعة غدا على جميع مدن الجمهورية الكبرى، وهي:

- القاهرة 27- 18.

- العاصمة الإدارية 27- 18.

- 6 أكتوبر27- 18.

- بنها 26- 18.

- دمنهور 27- 18.

- كفر الشيخ 26- 17.

- المنصورة 27- 18.

- دمياط 26- 19.

- بورسعيد 25- 20.

- الإسماعيلية 27- 17.

- السويس 27- 20.

- الزقازيق 27- 18.

- شبين الكوم 27- 18.

- طنطا 26- 17.

- شلاتين 30- 23.

- الإسكندرية 25- 16.

- العلمين الجديدة 25- 16.

- وادي النطرون 27- 18.

- مطروح 25- 16.

- السلوم 26- 16.

- سيوة 23- 12.

- العريش 26- 19.

- رفح 25- 19.

- الطور 27- 21.

- كاترين 21- 12.

- رأس سدر 27- 22.

- نخل 23- 12.

- طابا 25- 19.

- نويبع 27- 20.

- حلايب 27- 22.

- شرم الشيخ 28- 21.

- الغردقة 28- 20.

- مرسى علم 27- 22.

- الفيوم 27- 18.

- بني سويف 27- 17.

- المنيا 27- 15.

- أسيوط 28- 15.

- سوهاج 28- 16.

- قنا 29- 17.

-الأقصر 28- 18.

- أسوان 29- 18.

- الوادي الجديد 29- 14.

- أبو سمبل 30- 18.

- أبو رماد 29- 22.

- رأس حدربة 27- 22.