«السياحة» توضح أهم الاستعدادات والتحضيرات لقمة المناخ.. فيديو

قالت الدكتورة سهى بهجت، المتحدث الرسمي باسم وزارة السياحة، إنه تم تدريب وتأهيل العاملين بفنادق شرم الشيخ على الممارسات الصديقة للبيئة، استعدادًا لقمة المناخ، مشيرة إلى أننا نعمل على توفير الخدمات بما يتوافق مع توقعات وانطباعات كل زائري المؤتمر، حيث أنه من المتوقع وصول حوالي أكثر 25 ألف مشارك بالمؤتمر العالمي.

استعدادات مؤتمر قمة المناخ COP 27

وتابعت «بهجت»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح»، عبر فضائية «DMC» مع الإعلامية هبة ماهر، أن الاستعدادات لمؤتمر قمة المناخ COP 27 تتم من فترة طويلة للغاية، كما أن هناك من وزارة السياحة متواجدة بشكل دائم في مدينة شرم الشيخ، وذلك بهدف التفتيش والرقابة على جميع المنشآت الفندقية ورفع كفاءتها، والتأكد من كل الإجراءات الاحترازية والخاصة بالسلامة الصحية والغذائية.

وأضافت، أن متابعة تنفيذ التعليمات الخاصة بحسن استقبال الزائرين وكيفية التعامل معهم تتم على قدم وساق، إلى جانب التأهيل للحصول على الشهادات المرتبطة بالبيئة، حيث صدر قرار وزاري بأن تحصل جميع فنادق شرم الشيخ على شهادات بيئة، أي تكون صديقة للبيئة أو تمارس بعض الأنشطة الخاصة بالبيئة.

دور وزارة الطيران في الاستعداد لقمة المناخ

وأشارت إلى أنه تم التعاون بين كافة الوزارات للإعداد والتنظيم لمؤتمر قمة المناخ COP 27، كما أن وزارة الطيران بذلت جهود كبيرة للعناية والاهتمام بالمطارات في مدينة شرم الشيخ.