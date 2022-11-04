مدير مصانع الرخام بالسخنة: نستخدم أحدث النظم وندريب العمال على يد خبراء أجانب

قال المهندس أمين محمود، مدير مجمع مصانع الرخام والجرانيت بالعين السخنة، إن المصنع يتكون من 5 خطوط رئيسية تستخدم جميع أنواع الرخام المصري والمستورد، ويتم تصدير الإنتاج لأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة لتعاقدات مستقبلية مع روسيا وبعض دول الخليج، لافتا إلى أن الرخام المصري يتميز بجودة الإنتاج واستخدام أحدث أنواع التكنولوجيا في الماكينات المستخدمة، ولذلك فإن السوق الأوروبي يتهافت على المنتج المصري الذي يتم تسليمه في الوقت المتفق عليه مع العميل.

250 عاملا تلقوا تدريبهم على يد خبراء إيطاليين

وأوضح «محمود» خلال استضافته ببرنامج «مصر تستطيع» مع الإعلامي أحمد فايق، والمذاع على فضائية «DMC» أن المصنع يتضمن 250 عاملا تلقوا تدريبهم على يد خبراء إيطاليين، وتدريبهم مستمر، والمستهدف من الإنتاج 1.5 مليون متر مربع سنويا منهم 1 مليون متر رخام ونصف مليون متر جرانيت، ويتم تعظيم القيمة المضافة للخامات المستخرجة من المحاجر بشكل كبير، ولدينا موقع إلكتروني للشركة للترويج العالمي للمنتج المحلي.

المصنع يحتوى على أحدث الأجهزة

ومن جانبه، قال الكيميائي ميشيل عطية، مدير إنتاج بمصانع الرخام والجرانيت في العين السخنة، إن المصنع يحتوى على أحدث الأجهزة على مستوى العالم، والتي تؤدي للحصول على منتج دون أي أخطاء في الإنتاج، لافتا إلى ان دورة العمل في المصنع تبدأ منذ تعاقد العميل مع الشركة على طلبيته، ويتم توجيه إذن العمل الذي يوضح مواصفات الطلبية.

بلوكات الرخام

وأشار مدير إنتاج بمصانع الرخام والجرانيت، إلى أن المرحلة الأولى من الإنتاج تبدأ بالحصول على بلوكات الرخام وتحويلها للشكل المكعب أو المستطيل، ثم مرحلة النشر لاستخدام أحدث أنواع المنشار في قطع الرخام، لافتا إلى أن المصنع يمكنه إنتاج 8 بلوكات يوميا بإجمالي 1500 متر جرانيت و3000 متر رخام.