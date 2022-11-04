رئيس المصرية للتعدين لـ«مصر تستطيع»: نافسنا 75 ألف شركة عالمية في مسابقة التميز

قال اللواء أ.ح عبد السلام أحمد شفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، إن الشركة نافست 75 ألف شركة على مستوى العالم في مسابقة التميز العالمية في نظم المعلومات الجغرافية في بالولايات المتحدة الأمريكية، موضحا أن نظم المعلومات الجغرافية هي عبارة عن تطبيقات تكنولوجية الغرض منها السيطرة على المحاجر حفاظا على موارد الدولة.

جميع الأنظمة الحديثة والمعلومات الجغرافية

وأوضح «شفيق» خلال استضافته ببرنامج «مصر تستطيع» مع الإعلامي أحمد فايق، والمذاع على فضائية «DMC» أن الشركة أدخلت جميع الأنظمة الحديثة والمعلومات الجغرافية التي يتم تلقياها على هيئة معلومات وتتحول إلى نظم رقمية وصور من القمر الصناعي؛ من أجل السيطرة على المحاجر ومنع أي تهجير مخالف باستخدام الأقمار الصناعية، مشيرا إلى أن الاتصال بالأقمار الصناعية يمكن من رصد كل مايتم في محيط المحاجر على مدار الساعة من خلال متابعة التغيرات المكانية للمحاجر.

نظام ميكنة إدارة المحاجر المصرية

ومن جانبه، قال المهندس محمد سعيد، مدير مشروع التحول الرقمي بالشركة المصرية للتعدين، إن نظام ميكنة إدارة المحاجر المصرية بدأ بتحليل طبيعة عمل الشركة المصرية للتعدين ودورات العمل داخل الشركة والخدمات الإلكترونية التي تقدمها مع بحث آلية تحويل الخدمات إلى نظام رقمي يتاح للمستثمرين، لافتا إلى أنه تم بناء مركز بيانات رئيسي بالشركة لإتاحة التطبيقات ومنها المنصة الرقمية للشركة المصرية للتعدين التي تتيح العديد من الخدمات الإلكترونية.

طلبات ترخيص المحاجر

وأضاف «سعيد» أن المنصة الإلكترونية للشركة تقدم للمستثمر خدمات التسجيل لدى الشركة ثم تقديم طلبات ترخيص المحاجر ثم التعرف على منتجات الشركة المصرية للتعدين، لافتا إلى أن المنصة سهلت العديد من الإجراءات وأصبح المستثمر يمكنه الحصول على الخدمات من خلال الإنترنت.