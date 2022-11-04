رئيس المصرية للتعدين لـ«مصر تستطيع»: هدفنا تحقيق أنسب أسلوب لحوكمة المحاجر

قال اللواء أ.ح عبد السلام أحمد شفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، إن الشركة بدأت في 1991 وكانت فرعا في جهاز مشروعات الخدمة الوطنية تحت اسم «الألبيت» لاستخراج واستغلال خام «الألبيت» الموجود في محاجر شرم الشيخ، لافتا إلى أن الخام يستخدم في صناعة الزجاج والبورسيلين والأدوات الصحية، ومنذ عام 1992 بدأ التزايد في الطلب على الخام وبناء عليه تم تعديل الفرع ليكون قطاع التعدين وأسند إليه الأعمال التعدينية واستخراج الخامات الأخرى مثل الفوسفات.

تحقيق أنسب أسلوب لحوكمة المحاجر

أضاف «شفيق» خلال استضافته ببرنامج «مصر تستطيع» مع الإعلامي أحمد فايق، والمذاع على فضائية «DMC» أنه في عام 2020، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر؛ بهدف تحقيق أنسب أسلوب لحوكمة المحاجر والسيطرة عليها ضمن موارد الدولة وثرواتها المختلفة لتحقيق العائد المناسب والمرجو منها ولتعظيم الاستفادة من الخامات المعدنية والحجرية بنص قانوني في 2020، وبدأت عملها باسم الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر اعتبارا من 1 أكتوبر 2020.