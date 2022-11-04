خروج مديحة حمدي من المستشفى بعد خضوعها لعملية جراحية.. وشقيقتها: «ادعوا لها»

خرجت الفنانة مديحة حمدي من المستشفى، منذ قليل، بعد خضوعها لعملية جراحية لاستئصال المرارة، أمس الخميس، إثر تعرضها لوعكة صحية مؤخرا بسببها.

وقالت شقيقة مديحة حمدي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الفنانة خرجت من المستشفي بالفعل ووضعها الصحي مستقر وطالبت جمهورها بالدعاء لها.

خضوع الفنانة مديحة حمدي لعملية جراحية

يذكر أن الفنانة مديحة حمدي كانت قد كشفت في تصريحات سابقة لـ«الوطن» عن خضوعها لعملية جراحية لاستئصال المرارة بسبب أنها تعاني من مشاكلها منذ فترة كبيرة.

كما كشفت «حمدي» أنها ستخضع للعلاج لحين وقت خضوعها للعملية قائلة: «أنا قاعدة متركبلي محاليل لأني تعبانة أوي بسبب المرارة بس إن شاء الله أبقى كويسة».

يذكر أن الفنانة مديحة حمدي كانت قد أقيمت لها أمسية خاصة قدمها قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية وخلالها قالت إنها بعد غياب دام لأكثر من خمس سنوات تشتاق إلى الفن والعودة إليه مرة أخرى.