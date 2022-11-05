وصول أسرة ضحايا «مذبحة الريف الأوروبي» لحضور جلسة محاكمة المتهم

وصل إلى محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في الكيلو 10 ونص، أسرة المجني عليهم الخمسة الذين لقوا مصرعهم ذبحًا، حضور جلسة محاكمة المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مذبحة الريف الأوروبي»، وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد عوض الله.

انهيار أسرة المجني عليهم

وظهرت أسرة المجني عليهم الخمسة وهم يرتدون الملابس السوداء، والذين انهاروا فور وصولهم إلى مقر انعقاد جلسة محاكمة المتهم بارتكاب مذبحة الريف الأوروبي، بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة في الكيلو 10 ونص.

عقد العزم على قتلهم

وخلال شهر مايو من العام الماضي 2021، شهدت إحدى المزارع في قرية الريف الأوروبي بالشيخ زايد، جريمة قتل ارتكبها المتهم «عاطف.م»، في حق 5 أشخاص من أسرة واحدة ذبحًا، بعدما عقد العزم والنية على التخلص منهم بعد فشله في الاعتداء على إحدى المجني عليهم.

ووجهت النيابة العامة للمتهم بعد انتهاء التحقيقات معه، تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار مقترنة بجناية أخرى وهي أنَّه في ذات الزمان والمكان حاول الشروع في الاعتداء على إحدى المجني عليهم وفشل في ذلك، وهو ما دفعه إلى التخلص منهم جميعا ذبحًا لستر فعلته التي أقدم عليها.