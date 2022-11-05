عاجل.. تأجيل محاكمة المتهم بارتكاب «مذبحة الريف الأوروبي» لـ3 ديسمبر

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في الكيلو 10 ونص، تأجيل جلسة محاكمة «عاطف. م»، المتهم بقتل 5 أشخاص ذبحًا بمنطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «مذبحة الريف الأوروبي»، إلى جلسة يوم 3 ديسمبر المقبل، وصدَر القرار برئاسة المستشار محمد عوض الله.

محاكاة تصويرية للجريمة

وخلال تحقيقات النيابة العامة مع المتهم، أقامت دليلها عليه من قبل المحاكاة التصويرية التي قام بها، وإرشاده عن المادة المخدرة التي استخدمها في الجريمة ووضعها للمجني عليهم حتي ينفذ ذلك، فضلًا عن اعترافه بفشله في الاعتداء على إحدى الضحايا.

تقرير المعمل الكيماوي

وثبت في تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي، عند فحص المادة المخدرة المستخدمة في الجريمة أنَّها تتطابق مع التقرير الخاص بالصفة التشريحية لجثامين المجني عليهم الخمسة الذين لقوا مصرعهم ذبحًا على يد المتهم.

إحالة المتهم لمحكمة الجنايات

وأحال المستشار حمادة الصاوي النائب العام، المتهم «عاطف.م»، إلى محكمة الجنايات المختصة لنظر جلسة محاكمته في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مذبحة الريف الأوروبي» والتي يواجه فيها تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، والشروع في الاعتداء على إحدى الضحايا وفشله.