خريطة انقطاع المياه غدا في 4 محافظات.. اعرف الأماكن والمواعيد

تشهد 4 محافظات غدا انقطاع المياه للصيانة والتطهير والتعقيم أو لتحويل مسار أحد الخطوط حيث أعلنت محافظة القاهرة عن انقطاع المياه غدًا عن عدة مناطق لمدة 8 ساعات من الساعة 10 صباحا للساعة 6 مساء وحددت المحافظة أماكن انقطاع المياه عن مناطق شارع سوهاج ومتفرعاته وميدان الإسماعيلية وكذلك ميدان السبع عمارات ومتفرعاته، وذلك لأعمال إحلال وتجديد خط قطر 600 مم بشارع أسوان.

أماكن قطع المياه غدًا بأسوان

أما أسوان فأعلنت المحافظة عن انقطاع المياه عن عدد من المناطق لمدة 10 ساعات مثل منطقة الطيبات بالكرور من الساعة 11 مساء اليوم حتى الـ9 صباح غدا السبت للقيام بأعمال إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بمركز ومدينة أسوان.

مواعيد انقطاع المياه غدًا بالجيزة

وفي بيان لها أوضحت محافظة الجيزة، قطع المياه غدًا عن مركز ومدينة الصف والقرى التابعة له، جراء إصلاح كسر بخط المياه قطر 1000 مم GRP، الخارج من محطة مياه الصف، والمغذي لمركز ومدينة الصف وتوابعه.

وأضافت المحافظة أن مواعيد انقطاع المياه تبدأ غدًا من الساعة 12 صباح السبت حتى الساعة 6 صباحا.

قطع المياه غدا ببني سويف

وفي بيان لمحافظة بني سويف، أعلنت قطع المياه عن قرية غياضة الشرقية بمركز ببا لمدة 12 ساعة اعتبارا من الساعة 8 صباح غدا السبت حتى 8 من مساء اليوم للقيام بأعمال تطهير وتعقيم بمحطة مياه غياضة الشرقية بمركز ببا.