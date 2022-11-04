لسد عجز السوق المحلية.. محمد علي خير يقترح توطين صناعة إطارات السيارات بمصر

قال الإعلامي محمد علي خير، إنه من الضروري على المسؤولين في الحكومة المصرية السعي قدما لتوفير سيولة دولارية، مشيرا إلى أنه من الضروري العمل على تصنيع منتجات كإطارات السيارات أو قطع الغيار والموبايل في مصر.

خير: تدشين 3 مصانع للإطارات خلال 3 أسابيع

وأضاف «خير»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «المصري أفندي»، ويقدمه الإعلامي محمد علي خير، والمذاع على فضائية «المحور»، أنه يجب تصنيع كل السلع المتأثر دخولها للبلاد بسبب الدولار، حيث إنه وفي بورسعيد سيتم تدشين 3 مصانع لإنتاج الإطارات خلال 3 أسابيع من الآن.

خير: يجب على الحكومة توجيه رسائل لدول العالم بوجود استثمار أجنبي

واستطرد: «ده معناه أن هيكون فيه استثمار أجنبي، ويجب على الحكومة أن ترسل رسائل لدول العالم بوجود استثمار أجنبي على أراضيها، وتوفير العملة الصعبة التي كانت تستورد بها من قبل إطارات السيارات».

وأوضح أن المواطنين يستوردون إطارات سيارات بـ550 مليون دولار سنويا، وفي حال جرى تصنيع مثل ذلك المنتج في مصر فهو الأمر الذي من شأنه توفير عملة صعبة طائلة، مع توفير فرص عمل لأبناء البلد.

وتابع: «بعد ما نغطي الإنتاج المحلي هنبدأ نصدر تلك الإطارات لدول الخارج، ودي خطوة كويسة جدا، وأنا بشجع وبحيي اللي فكر فيها وجاب لينا تلك المصانع، كما وقَّعت الهيئة العربية للتصنيع عقد مع شركة هيل العالمية لإنتاج الإطارات من أجل إنشاء مصنع إنتاج إطار السيارات في مصر».