الطفلة ريما مصطفى عن تنمرها بالعترة: أنا مش كده خالص في الحقيقة (فيديو)

أعربت الطفلة ريما مصطفى، عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل الكبير أوي 6 للفنان احمد مكي، والذي عُرض في شهر رمضان الماضي، موضحةً: «أنا مش كده في الحقيقة، بس أعمل ايه؟! الدور كده».

أحمد الجندي رشحها للمشاركة في المسلسل

وأضافت ريما خلال مداخلة عبر تطبيق زووم ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أن أحمد الجندي مخرج المسلسل هو من رشحها للمشاركة في المسلسل: «كنت مبسوطة جدا إني اشتغلت مع أحمد مكي.. كنت أحفظ المشهد وبشوفه هيتعمل بأي طريقة وأعمله».

وتابعت الطفلة ريما مصطفى: «أبطال المسلسل كانوا بيهزروا معايا في الكواليس، وأصحابي وبابا وماما كانوا مبسوطين مني، وأصحابي قعدوا يقولوا لي مبروك وصقفوا لي وكلموني»، مشيرةً إلى أنّ والدها ممثل مسرحي رائع، وعندما تشاهده كانت تحاول تقليده وعندها اكتشف موهبتها.

وأوضحت: «المخرج تامر محسن طلبني في حاجة وعملتها، وقال لماما إني لازم أمثل، وفي كواليس المسلسل لما كنت بخلص تصوير، كنت بروح أقعد جنب ماما».

سخريتها من العترة

وحول سخريتها المستمرة من العترة في المسلسل، وتسببها في بكائه، علقت مازحة: «أنا مش كده خالص»، مشيرةً إلى أنها تتمنى أن تستمر في التمثيل، لكنها ستتخذ القرار النهائي عندما تكبر، ولن تحسم هذا القرار في هذه المرحلة السنية المبكرة من عمرها.

وأشارت، إلى أنها تتمنى أن تتعاون مع عدد من الفنانين، على رأسهم المطرب تامر حسني والفنان أكرم حسني: «كنت هشتغل مع أكرم حسني بس محصلش نصيب».