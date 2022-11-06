بعد قليل.. الحكم على متهم في إعادة إجراءات محاكمته بـ«خلية المرابطين»

تنطق الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، بعد قليل، بالحكم على متهم في إعادة إجراءات محاكمته، على حكم حبسه غيابيًا بالسجن المؤبد، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية المرابطين»، والمتهم فيها مع آخرين سبق الحكم عليهم فيها.

النطق بالحكم

وأجلت هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، الجلسة الماضية إلى جلسة اليوم الأحد، للنطق بالحكم على المتهم.

السجن المؤبد غيابيا للمتهم

وسبق أن قضت محكمة الجنايات غيابيًا بالسجن المؤبد للمتهم، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية المرابطين»، والتي تم تأسيسها بتكليف من الإرهابي هشام عشماوي.

تأسيس خلية المرابطين

وجاء في أوراق القضية، بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة، مع المتهم عبدالله عامر، قيامه في الفترة من عام 2015 وحتي مايو 2017، بتأسيس خلية المرابطين، وكان ذلك بتكليف من الإرهابي هشام عشماوي، بعد انفصاله عن زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري.

تمويل جماعة إرهابية

وبعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة معه، وجهت له ولعدد من المتهمين، عدة تهم كان أبرزها الانضمام لجماعة إرهابية لتنفيذ العديد من العمليات العدائية ضد الدولة المصرية، فضلًا عن توجيه النيابة لـ«أحمد محمد توفيق»، زوج شقيقه الإرهابي هشام عشماوي الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها على خلاف أحكام القوانين والدستور.