نشوب حريق بمكتب ملابس بأحد المولات في أكتوبر

نشب حريق بمكتب ملابس بأحد المولات في أكتوبر، وتبين أنَّ الحريق نشب في وحدة ملابس خاصة بالأطفال، ونتج عنه احتراق أثاث المكتب وبعض الملابس، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بداية البلاغ

تلقى اللواء هشام أبو النصر مساعد الوزير لـ أمن الجيزة إخطارًا من اللواء علاء فتحي نائب مدير المباحث، يفيد فيه تلاقيه بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بوجود حريق بمكتب بأحد المولات، وبالانتقال والفحص تبين أنَّ الحريق بمكتب وحدة خاصة بشركة ملابس أطفال، وتمّ إخماد الحريق بمعرفة أجهزة الإطفاء المتواجدة بالمول.

ماس كهربائي

وبسؤال مالكة الشركة، البالغة من العمر 33 سنة قررت أنَّها علمت من أفراد النظافة أنَّه أمس عقب غلق المول حدث ماس كهربائي بالمكتب نتج عنه الاحتراق، ولم تتهم أحدًا بشيء أو تشتبه في الحادث جنائيًا.