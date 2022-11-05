خطوات الحصول على دعم «تكافل وكرامة».. اعرف الشروط والمستندات

تزامنا مع صرف الدعم النقدي «تكافل وكرامة» المقرر يوم الثلاثاء الموافق 15 نوفمبر 2022، يتساءل الكثير من المواطنين عن خطوات التقديم للحصول على الدعم، لتؤكد وزارة التضامن الاجتماعى أن هناك العديد من الشروط للقبول ببرنامج الدعم الذي وصل عدد مستفيديه حتى الآن لأكثر من 5 ملايين أسرة، تضم 22 مليون مواطن.

تقديم تكافل وكرامة بمقر الوحدات الاجتماعية

وأوضحت وزارة التضامن على الموقع الرسمي لها أن الوحدات الاجتماعية، ستقوم باستقبال المواطنين الراغبين في الحصول على دعم تكافل وكرامة وتتوافر فيهم الشروط، حيث يتوجه المواطن لأقرب وحدة اجتماعية تابعة لمحل سكنه .

مستندات الحصول على دعم «تكافل وكرامة»

ولفتت إلى أن المستندات المطلوبة تتمثل فيما يلي:

- صور بطاقة الرقم القومي ويشترط أن تكون على عنوان الشخص الحالي وتكون سارية.

- تقدم الأسرة قيد مدرسي لأطفالها من 6 سنوات وحتى 18 سنة، كما تقدم أيضا قيد طالب للمقيدين جامعياً.

- تقديم صور قسيمة الزواج، وفي حالة الطلاق تقدم وثيقة الطلاق.

- تقدم كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن للحصول على دعم «كرامة».

- تقديم صورشهادة الميلاد لكل أفراد الأسرة الأقل من 18 سنة.

شروط الحصول على تكافل وكرامة

ووضعت وزارة التضامن عددا من الشروط للحصول على تكافل وكرامة يتمثل فيما يلي:

- يشترط عدم ملكية أكثر من نصف فدان أرض زراعية.

- يشترط عدم ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن.

- يشترط للحصول على تكافل وكرامة عدم ملكية سيارات أو جرارات أو توك توك.

- يشترط أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج الدعم النقدي «تكافل» لديها أبناء من حديثي الولادة حتى 18 سنة ومقيدين بمراحل التعليم المختلفة .