حبس المتهم بطعن صديقه بالجيزة.. قانوني يوضح عقوبة الإصابة العمد

أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس المتهم بالشروع في قتل صديقه بواسطة سلاح أبيض لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد نجاح مباحث قسم المنيرة بالجيزة في ضبطه ومواجهته أقر بارتكاب الواقعة وأنه طلب من المجني عليه رد مبلغ مالي اقترضه منه قبل أسابيع فطلب مهلة للسداد وخلال النقاش تطور الأمر إلى مشاجرة انتهت بطعن المجني عليه في الصدر ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

التحفظ على السلاح المستخدم في الجريمة

وطلبت النيابة العامة من المستشفى تقريرًا بحالته الصحية حتى يتسنى لها سماع أقواله في الحادث، وتبين أنه يرقد في غرفة الرعاية المركزة لتلقي العلاج، كما قررت النيابة التحفظ على السلاح المستخدم في الجريمة وإرساله للأدلة الجنائية لفحص حالته الفنية وموافاة النيابة بما أسفرت عنه أعمال الفحص.

عقوبة الإصابة أو القتل العمد

أوضح أيمن محفوظ، المحامي بالنقض عقوبة الإصابة والجرح العمد وفقًا لقانون العقوبات المصري المعدل عام 2020، حيث نصت المادة 240 من قانون العقوبات« كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نتج عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو كف البصر أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرة عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص، فيحكم عليه بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنين» .

وقال «محفوظ» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أي أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى، تكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات».