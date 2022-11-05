رئيس «خطة النواب»: نصف الاستثمارات في مصر ستكون «خضراء»

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن إجمالي حجم الاستثمارات في مصر وصل إلى 1.4 تريليون دولار، 40 % منها استثمارات خضراء.

وأضاف الفقي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مصر ستنظم قمة مؤتمر المناخ بإمكانات وترتيبات غاية في الدقة والابتكار سيتحدث عنها العالم كقمة تاريخية استضافتها مدينة شرم الشيخ، وبالتالي استضافة مصر للقمة بمثابة انتصار مهم، لأنها ستضع حلولاً وتوصيات لمواجهة التغير المناخي وكيفية تطويع الإمكانيات كافة لتحقيق الأهداف الأممية بحلول 2030.

زيادة الاستثمارات الخضراء في مصر 100%

وأكد أن المبادرة مثال عظيم للعمل من أجل تحقيق الأمن المناخي، ومواجهة التحديات التي يتسبب فيها المناخ، وهي مبادرة مصرية لم يشهد العالم مثلها من قبل، سيكون لها نتائج جيدة من خلال المشاركة في قمة المناخ.

وتابع: نسبة الاستثمارات الخضراء تبلغ 40% صعودا من 20%، ووفقا لرؤية مصر 2030 متوقع أن تصل نسبة الاستثمارات الخضراء إلى 50%، من إجمالي الاستثمارات ما يعني أن نصف الاستثمارات في مصر ستكون خضراء.

تنظيم قمة المناخ بإمكانات مبتكرة

وعلق رئيس لجنة الخطة والموزنه بمجلس النواب، على استضافة مصر لقمة المناخ العالمية، بقوله: مصر واعدة بما تملكه من بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات، ومن حيث التنظيم، فمصر ستنظم بإمكانات وترتيبات غاية في الدقة والابتكار سيتحدث عنها العالم كقمة تاريخية استضافتها مدينة شرم الشيخ، وبالتالي استضافة مصر للقمة بمثابة انتصار مهم، لأنها ستضع حلولاً وتوصيات لمواجهة التغير المناخي وكيفية تطويع الإمكانيات كافة لتحقيق الأهداف الأممية.