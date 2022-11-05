عاجل.. قطع التيار الكهربائي عن عدة أماكن في الغردقة اليوم

شهدت مدينة الغردقة فصل التيار الكهربائي، اليوم السبت، عن عدة مناطق وهي «منطقة زرزارة ومانتراك و ليسيكو بشارع الكهف وسط الغردقة»؛ لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

موعد عودة التيار الكهربائي

وأفاد بيان صادر عن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، أن موعد عودة التيار الكهربائي لهذه المناطق في الساعة الثانية مساء اليوم، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الصيانة.

وأضاف البيان، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن مناطق بالغردقة غدًا الأحد، وهي منطقة تقسيم ناصر، بداية من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا؛ لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

بدء العمل بسيارة التوثيق المتنقلة بالغردقة

وفي سياق آخر، أعلنت محكمة البحر الأحمر الابتدائية برئاسة المستشار علي أبو بكر، في بيان صحفي، بدء العمل بسيارة التوثيق المتنقلة التابعة لوزارة العدل مجهزة بالمعدات والأجهزة الحديثة، اليوم السبت؛ وذلك تيسيرا علي المواطنين والحد من الزحام في مكاتب التوثيق من خلال مصر الرقمية، بناء على توجيهات وزارة العدل في إطار خطة التحول الرقمي لتقديم الخدمة للمواطنين وتيسر كافة الإجراءات؛ لبدء العمل بالسيارة في لغردقة ضمن تشغيل 20 سيارة توثيق متنقلة في محافظات الجمهورية.

وصول سيارة التوثيق

وأضاف البيان ان المستشار على ابو بكر رئيس محكمة البحر الاحمر الابتدائية قام بالإشراف علي متابعة وصول السيارة بالتنسيق مع ومسؤلي الاتصال والمتابعة بالمحكمة و كذلك اجراءات التأمين وموقع تواجدها لتقديم الخدمة للمواطنين وتيسر كافة الإجراءات لبدء العمل بالسيارة في لغردقة ضمن تشغيل 20 سيارة توثيق متنقلة في محافظات الجمهورية