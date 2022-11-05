تعيينات شركة الكهرباء 2022.. اعرف الوظائف والشروط المطلوبة

كشفت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية الشاغرة بالشركة، وهي: «رئيس قطاع السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية - مديرعام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية والحماية المدنية شرق الغربية - مدير عام الإدارة العامة لترشيد الطاقة والطاقة المتجددة - مدير عام الإدارة العامة للفتوى والعقود والتظلمات - مدير عام الإدارة العامة للإستحقاقات والتأمينات».

آخر موعد لقبول طلبات وظائف شركة الكهرباء 2022

وقالت الشركة في بيان لها، إن آخر موعد لتلقي طلبات سواء للعاملين بالشركة أو بشركات الكهرباء الراغبين في شغل الوظائف القيادية الشاغرة يوم 15 من شهر نوفمبر الجاري 2022، لافتة إلى أنه سيتم إخطار المتقدمين بموعد الاختبار الذي يتم من خلال لجنة متخصصة من مجلس إدارة الشركة كمرحلة وحيدة ونهائية لوظيفة المدير العام، مؤكدة أنه لا يجوز التقدم لأكثر من وظيفة.

الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف الكهرباء 2022

وأعلنت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء في البيان الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف كالتالي:

شروط شغل وظيفة رئيس قطاع السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية

ويشترط في المتقدمين لشغل وظيفة رئيس قطاع السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية الحصول على مؤهل عال هندسي وخبرة في مجال العمل مدة لا تقل عن 16 سنة، مع قضاء مدة بينية قدرها سنة على الأقل في وظيفة قيادية، أو درجة نظيرة للدرجة المتقدم إليها مع اجتياز البرامج التدريبية المقررة، وقدرة فائقة على القيادة والتوجيه.

شروط شغل وظيفة مديرعام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية والحماية المدنية شرق الغربية

ويشترط في المتقدمين لشغل وظيفة مديرعام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية والحماية المدنية شرق الغربية الحصول على مؤهل عال هندسي مناسب، وخبرة في مجال العمل مدة لا تقل عن 15 سنة، مع قضاء مدة في وظائف الدرجة الأدنى لا تقل عن سنتين واجتياز البرامج التدريبية التي تتيحها الشركة في مجال عمله وقدرة فائقة علي القيادة والتوجيه.

شروط شغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة لترشيد الطاقة والطاقة المتجددة

ويشترط في المتقدمين لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة لترشيد الطاقة والطاقة المتجددة الحصول على بكالوريوس هندسة أو ما يعادله وخبرة مناسبة مدة لا تقل عن 15 سنة مع قضاء مدة بينية في وظائف الدرجة الأدنى لا تقل عن سنتين واجتياز البرامج التدريبية التي تتيحها الشركة وقدرة عالية على القيادة والتوجيه.

شروط شغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للفتوي والعقود والتظلمات

ويشترط في المتقدمين لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للفتوي والعقود والتظلمات الحصول علي ليسانس حقوق وخبرة في مجال العمل مدة لا تقل عن 17 سنة، مع القيد أمام محكمة النقض وانقضاء 17 سنة على الاشتغال بالمحاماة مع قضاء مدة بينية، قدرها سنتين على الأقل في وظيفه من الدرجة الأدنى مباشرة واجتياز البرامج التدريبية المقررة، وقدرة عالية على القيادة والتوجيه.

شروط شغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للاستحقاقات والتأمينات

ويشترط في المتقدمين لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للإستحقاقات والتأمينات الحصول مؤهل عالي مناسب وخبرة في مجال العمل مدة لا تقل عن 15 سنة مع قضاء مدة بينية في وظائف الدرجة الأدنى لا تقل عن سنتين واجتياز البرامج التدريبية التي تتيحها الشركة في مجال عمله طبقاً للائحة نظام العاملين المعمول بها بشركات التوزيع وقدرة عالية على القيادة والتوجيه.