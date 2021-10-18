وظائف المحطات النووية بالضبعة 2021.. استمرار إجراء الاختبارات

بدأ المتقدمون لـ وظائف المحطات النووية بالضبعة 2021 في الخضوع للاختبارات الفنية التي حددتها الهيئة يوم 4 أكتوبر الجاري، وذلك وفقًا لما تم تحديده في إعلان الوظائف التي نُشرت على الموقع الرسمي للهيئة لحوالي 300 وظيفة في مختلف المجالات والتخصصات.

وظائف المحطات النووية بالضبعة 2021

وأشارت الهيئة إلى أنّ المتقدمين لوظائف المحطات النووية بالضبعة 2021 تلقوا رسائل نصية بموعد الاختبار، وذلك بالنسبة للمستوفين للاشتراطات الوظيفية طبقًا للإعلان رقم 2 لسنة 2021.

وكانت هيئة المحطات النووية أشارت عبر موقعها الرسمي أنّ المتقدمين سيخضعون لعدة اختبارات متمثلة في الآتي:

أولًا: اختبارات فنية (مميكنة): في التخصص المطلوب، للتحقق من قدر المعرفة لدى المرشحين.

ثانيًا: اختبارات لغة إنجليزية للتحقق من أن المرشحين يتمتعون بمستوى عالِ في اللغة الإنجليزية.

ثالثًا: اختبارات نفسية وسلوكية للتحقق من مدى لياقة المرشحين نفسيًا وتحديد كفاءاتهم السلوكية والتي تتفق مع الوظيفة المرشح لها.

رابعًا: اختبارات طبية للتحقق من مدى لياقة المرشحين صحيًا لشغل الوظيفة، فضلًا عن المقابلة الشخصية، وفي فترة الاختبار يخضع المرشحون أيضًا لبرنامج تدريبي تأهيلي لعملية تقييم دقيقة لكافة الجوانب الفنية والسلوكية، وتُجرى الاختبارات بنظام المنافسة والتصفية، على أن يكون البقاء للأفضل، والنجاح في الاختبار الأول شرط للدخول في الاختبار التالي والناجح يتم اخباره بتوقيت ومكان الاختبار.

وظائف المحطات النووية بالضبعة 2021.. تفاصيل الاختبارات

وتمثلت تفاصيل اختبارات المتقدمين لوظائف المحطات النووية بالضبعة 2021، فيما يلي:

- جميع الاختبارات مميكنة.

- لا يوجد أي تدخل للعامل البشري.

- يجب ألا تقل نسبة النجاح في كل اختبار عن 65%، وتكون نسبة النجاح الكلية للاختبارات 70%.

- لا ينتقل أي متقدم من اختبار إلى آخر إلا بعد النجاح في الاختبار الأول.

- تجرى الاختبارات في قاعات هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بمقراتها سواء بالعباسية أو مدينة نصر.

- مدة الاختبار ساعة واحدة للمجموعة.

وتجرى الاختبارات في قاعات هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بمقراتها سواء بالعباسية أو مدينة نصر، بعد تجهيزها وتزويدها بأجهزة الكمبيوتر اللازمة، على أن تُجرى الاختبارات يوميًا لأكثر من مجموعة حسب الجداول التي ستعلنها الهيئة وإبلاغها للمتقدمين.

وأوضحت هيئة المحطات النووية أنّه سيجري تعيين الناجحين في الاختبارات الخمسة التي حددتها لشغل الوظائف وفقًا للإعلان رقم 2 لسنة 2021، سواء في محطة الضبعة أو مقر مدينة نصر، لـ214 مهندسًا بتخصصات مختلفة من الأقسام الهندسية «مدني وعمارة وكهرباء وميكانيكا ونووي وكيمياء»، إضافة لمجموعة وظائف العلوم والمحاسبين والأطباء البشريين فقط، ووظائف التنمية الإدارية التي تطلبت مؤهل عالٍ مناسب، وكذلك وظائف القانونيين، إضافة إلى وظائف العلوم المعلنة وهي 13 وظيفة، ومجموعة المال والاقتصاد والتجارة مطلوب فيها 12 وظيفة، ووظائف الطب البشري مطلوب فيها 7 وظائف، ووظائف التنمية الإدارية مطلوب 28 وظيفة، ووظائف القانونين 2، والوظائف المكتبية 15، والوظائف الفنية 9.