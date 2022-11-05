تحذير من «الأرصاد» للمواطنين: تغيرات جوية بدءا من الإثنين

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم وغدا لن يشهد سقوط أمطارًا، وتستقر الأجواء ودرجات الحرارة دون تغيير خلال الساعات المقبلة.

وقالت «غانم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ الطقس يتأثر بوجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ويعمل على زيادة فترة سطوع أشعة الشمس وتلاشي فرص سقوط الأمطار، ولكن يتغير الوضع بداية مع يوم الإثنين وفق قولها.

الأرصاد: تغييرات جوية بداية من الإثنين

وتوقعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، حدوث تغييرات في منظومة التوزيعات الضغطية بداية من يوم الإثنين، تأثرًا بوجود منخفض جوي أيضا، وهو ما يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة إلى 25 درجة مئوية، وفرص سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.

وحذرت المواطنين بضرورة اتخاذ حذرهم، نظرًا للتقلبات السريعة في فترات الليل المتأخرة، وبرودة الجو في تلك الفترات من اليوم.

درجات الحرارة السبت 5 نوفمبر

ونستعرض درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة في السطور التالية:

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 26 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 25 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 27 والصغرى 15.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

درجات الحرارة الأحد 6 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 17.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 27 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 27 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 28 والصغرى 16.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

درجات الحرارة الإثنين 7 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 26 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 25 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 21.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 27 والصغرى 15.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18.

درجات الحرارة الثلاثاء 8 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 18.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 25 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 24 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 26 والصغرى 16.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18.