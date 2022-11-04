حالة الطقس في مصر غدا السبت 5-11-2022

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس غدًا، إذ يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد على أن يكون لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على الأنحاء كافة.

حالة الطقس غدا

وفي الصباح الباكر وليلا، فمن المتوقع أن يكون الطقس غدا لطيفًا صباحا، مائلًا للبرودة على كافة الأنحاء، ويوجد شبورة مائية على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وعلى شمال الصعيد، وذلك وفق بيان صادر منذ قليل للهيئة العامة للخدمات الحكومية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت كما يلي:

-القاهرة 26- 15.

- العاصمة الإدارية 26- 17.

- 6 أكتوبر26- 18.

- بنها 26- 18.

- دمنهور 25- 18.

- كفر الشيخ 25- 17.

- المنصورة 26- 18.

- دمياط 25- 19.

- بورسعيد 25- 20.

- الإسماعيلية 26- 16.

- السويس 25- 16.

- الزقازيق 26- 18.

- شبين الكوم 26- 16.

- طنطا 26- 16.

- شلاتين 29- 20.

- الإسكندرية 25- 18.

- العلمين الجديدة 26- 17.

- وادي النطرون 27- 17.

- مطروح 25- 15.

- السلوم 26- 16.

- سيوة 24- 11.

- العريش 25- 18.

- رفح 25- 18.

- الطور 26- 19.

- كاترين 21- 12.

- رأس سدر 28- 18.

- نخل 25- 13.

- طابا 25- 19.

- نويبع 27- 20.

- حلايب 26- 21.

- شرم الشيخ 29- 22.

- الغردقة 30- 20.

- مرسى علم 28- 21.

- الفيوم 27- 17.

- بني سويف 27- 16.

- المنيا 27- 15.

- أسيوط 28- 14.

- سوهاج 28- 15.

- قنا 29- 17.

-الأقصر 30- 16.

- أسوان 30- 18.

- الوادي الجديد 29- 17.

- أبو سمبل 31- 18.

- أبو رماد 28- 22.

- رأس حدربة 27- 22.