رئيس «الأحرار الاشتراكيين»: استضافة مصر لقمة المناخ دليل على عمقها الاستراتيجي

قال الكاتب الصحفي طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكين، إن استضافة مصر لمؤتمر رسالة للعالم بأنها دولة ذات عمق استراتيجي كبير، وتمثل عودة لمكانتها المستحقة بين دول العالم.

وأضاف درويش، لـ الوطن: حضور 197 من قادة ورؤساء دول العالم لمؤتمر شرم الشيخ للتغيرات المناخية، يؤكد مدى قوة مصر الدولية وعمق علاقتها الاستراتيجية، لا سيما الحضور الأوروبي الذي كان قد غاب لفترة عن حضور الفعاليات المصرية أبان حكم الإخوان.

نحتاج توصيات أممية للحد من الانبعاثات الكربونية

وأشار رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، إلى أن الانبعاثات الكربونية الناتجة عن مخلفات استخدام الطاقة وعوادم السيارات، أصبحت كابوسا يهدد سكان الأرض وبات لا بد من إصدار مواثيق وتوصيات أممية تلزم دول العالم بالحد من انبعثاتها من غازات الكربون الضارة.

فرصة للترويج للسياحة المصرية

وطالب درويش، الجهات المعنية المشاركة بالمؤتمر باعتباره فرصة للترويج عن السياحة المصرية، من خلال شرح لتفصيلي لجهود الدولة العملاقة التي بذلت على مدار الفترة الماضية، لرفع كفاءة المنشآت السياحية والأماكن الأثرية، لا سيما الشواطئ البحرية والنهرية التي شهدت نقلة نوعية لاستراتيجية عملها خلال الفترة الأخيرة.