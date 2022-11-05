وفد من معهد الأبحاث النووية الروسي في زيارة لأكاديمية البحث العلمي

قام وفد من الباحثين من معهد بوجولوجوف للفيزياء النظرية بالمعهد (JINR –BLTB ) والمتخصصين فى الفيزياء النظرية والموصلية الفائقة بزيارة عدد من المؤسسات التعليمية والبحثية بجمهورية مصر العربية، حيث ألقى الباحثين سلسلة محاضرات مكثفه فى الفيزياء النظرية والموصلية الفائقة، هذا بإلإضافة إلى متابعة عدد من المشاريع البحثية المشتركة مع الباحثين من الجامعات المصرية، وقد تم إدراج هذه الزيارة على الموقع الرسمى للمعهد ضمن الانشطة المشتركة للهيئات العلمية البحثية المصرية ومعامل معهد (JINR)، في إطار الأنشطة العلمية الناجمة عن عضوية مصر فى المعهد المتحد للأبحاث بدوبنا- روسيا الأتحادية، وفى ضوء ترقية عضوية مصر إلى عضو دائم بالمعهد.

الفيزياء النووية ومستقبلها وأفق تطبيقاتها المستقبلية

تم إجراء العديد من المناقشات تشمل مستقبل التعاون بين العلماء والباحثين المصريين و نظرائهم من مختلف الدول الأعضاء بالمعهد المتحد للعلوم النووية، وإلقاء خمسة محاضرات مكثفة بمقر الأكاديمية، حيث تناولت المحاضرات الفيزياء النووية ومستقبلها وأفق تطبيقاتها المستقبلية خصوصاً فى مجال تكوين عناصر جديدة غير موجودة بالطبيعة، ويعتبر المعهد المتحد للعلوم النووية JINR من أربعة مراكز بحثية رائدة فى هذا المجال و تم خلال العشرة سنوات السابقة تكوين سبعة من هذه العناصر به أخرهم عنصر الأوجاسيون ذات العدد الذرى 118 - و هو العنصرالوحيد المسمى بإسم عالم على قيد الحياة و هو يورى أوجانسيان – أحد علماء المعهد المتحد.

شملت المحاضرات مستقبل تكون هذه العناصر و خصائصها وعدد أخر من المواضيع ذات الصلة بالفيزياء النووية ومستقبلها.

كما زار الوفد المركز القومى للبحوث وألقوا محاضرتين فى مجال الموصلية الفائقة ألقاها بروفيسور يورى شوكرينوف أحد الرواد فى هذا المجال والدكتور إلهوم رحمانوف. تبع المحاضرة لقاء مع السيد رئيس المركز القومى للبحوث و نائبه لمناقشة أطر التعاون السابق والمستقبلى، حيث أشرف على اللقاءات الدكتور مدحت إبراهيم، عضو الشبكة القومية للعلوم النووية والأستاذ بالمركز القومى للبحوث. كما قام الضيوف بزيارة جامعة القاهرة وكلية الدراسات العليا للنانوتكنولوجى حيث تفقدوا معامل الكلية وتمت مناقشة الترتيب لأبحاث مشتركة ودرجة ماجستير مشتركة وذلك مع عميدة الكلية ووكيل الكلية للدراسات العليا.

ومن الجدير بالذكر أنه تم ترقيه عضوية مصر كعضو كامل في المعهد المتحد للعلوم النووية كأول دولة عربية وإفريقية ذات عضوية كاملة والذي صوتت عليه الدول الأعضاء بالمركز في نوفمبر من عام ٢٠٢١ في جلسة المفوضين للدول الأعضاء والتي عقدت في دولة بلغاريا بحضور رئيس جمهورية بلغاريا وتمت الموافقة علي ترقية عضوية مصر بإجماع الدول.