انعقاد أولى حلقات مجالس الإقراء بـ 3 محافظات: تعلم النطق السليم للقرآن الكريم

انطلقت فجر اليوم السبت أولى حلقات مجالس الإقراء على كبار القراء بالقاهرة والجيزة والشرقية في اليوم الثاني على التوالي، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف وعنايتها بالقرآن الكريم، والحرص على تعلم قواعد النطق السليم على الوجه الذي يعين على حسن قراءة القرآن الكريم وتدبره وفهم مقاصده.

إقراء القرآن الكريم

وأقيم مجلس إقراء القرآن الكريم بالمسجد الكبير بقرية طاروط مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، أمام الشيخ محمد علي الطاروطي، وفي مديرية أوقاف القاهرة أقيم مجلس إقراء القرآن الكريم بمسجد العروبة بعزبة النخل بمحافظة القاهرة، أمام الشيخ أحمد تميم المراغي.

وفي مديرية أوقاف الجيزة أقيم مجلس إقراء القرآن الكريم بمسجد الدعوة بأم دينار بمنشأة القناطر بمحافظة الجيزة، حيث قام بالإقراء القارئ الشيخ فتحي عبد المنعم خليف.

فيما أكد كبار القراء من أعلام دولة التلاوة المصرية أن مجالس الإقراء على كبار القراء أعادت تعليم القرآن على أيدي المتخصصين وأغلقت الباب أمام المتاجرين بالدين، وأن وزارة الأوقاف ترسخ الفكر الوسطي بمنهج مستنير.

جدير بالذكر أن مجالس الإقراء شهدت إقبالا كثيفًا في ثاني أيام انطلاقها.