إقبال من الناخبين لاختيار أعضاء الرعاية الاجتماعية بـ«كهرباء القاهرة»

شهدت انتخابات جمعية الرعاية الاجتماعية للعاملين بشركتي شمال وجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء زحاما كبيرا من العاملين، وذلك منذ الساعات الأولى لفتح باب التصويت اليوم بنادي الكهرباء بالساحل، لاختيار 11 عضوًا لتشكيل مجلس إدارة الجمعية من إجمالي 80 مرشحا من الشركتين.

توزيع منشورات دعائية للمرشحين

وقام أنصار المرشحين من الشركتين بتعليق اللافتات التي ملأت أروقة نادي الكهرباء، وعليها صور المرشحين، إضافة إلى توزيع منشورات دعائية لحث الناخبين لاختيار مرشحين بعينهم، وسط تواجد مكثف من قيادات القطاعات الإدارية والتجارية والفنية من الجانبين.

المرشحون لانتخابات جمعية الرعاية الاجتماعية شمال القاهرة

ويخوض المنافسة على عضوية مجلس الإدارة بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء لانتخابات جمعية الرعاية الاجتماعية للعاملين 49 مرشحا، هم «أحمد عبد البديع أحمد - أحمد فتحي عبد القادر - أحمد محمد علي - أشرف كمال السيد - أيمن حسين أحمد - أيمن عبد النبي السيد - إيهاب سعد الدين محمود - تامر سامي صبحي - تامر كمال محمد- خليل محمد خليل - رضا بدر حمدي- سامح سيد سعد - سامح عبد الستار إسماعيل- سمير عبداللطيف محمد - شريف عبد الرازق عبدالله - صبري قاسم محمد - طارق رزق بخيت - طارق محمود محمد زكي - طه سيد طه».

وتضم القائمة: «عاطف عبداللطيف السيد - علي نبيه محمد - عماد عبدالمعطي السيد - عمرو علي محمد - عواد إبراهيم عواد- عيد محمد محمد- كرم خلف عبد العالي- ماهر حسين حسن- ماهر علي مبروك- محمد ابراهيم حافظ - محمد رحيم إبراهيم- محمد زكي محمد- محمد صالح محمد- محمد صلاح عبد الصادق- محمد عبد الحميد اسماعيل- محمد عبد المنعم عبد الشهيد - محمد مصطفي عبد الفتاح- محمود محمد محمود- مصطفي فوزي مرعي- منير فتحي عطية - نجم الدين فتحي نجم- هاني رشدي عيسي- هاني رمضان سيد- وائل أسامة إبراهيم- وحيد عبد الحميد عبد الحميد- وليد نصر الدين إبراهيم- ياسر أمين عودة - ياسر عبد الحفيظ علي- يسري عزت إبراهيم».

المرشحون لانتخابات جمعية الرعاية الاجتماعية للعاملين من شركة جنوب القاهرة

فيما ترشح عن عضوية مجلس الإدارة بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء في انتخابات جمعية الرعاية الاجتماعية للعاملين، 23 مرشحا، وهم: «إبراهيم عبد المجيد السمان - أحمد مصطفي سامي - السعدي فؤاد إسماعيل - نهاد حسين هاشم- أيمن عبد الغني حسن- بهاء الدين مندي عبدالحليم- تامر نبيل عبد الغني- خالد حمدي حسن- خالد عبد الحليم محمد- دعاء مصطفي محمد- سيد عبد التواب حامد- سيد مصطفي كمال- عاطف سعد الدين نصر- علاء حسن السيد- عهدي عزمي عزيز- محمد أبوغنيمة عبد الصمد- محمد السيد محمد- محمد العيني موسي- محمد حسين أحمد- محمد رشدي عبد المنعم- محمد فتحي محمد- محمود راشد علي- مصطفي سيد مصطفي- مصطفي فراج أحمد- وائل عبدالله محمود- وائل عبد المقصود عبدالله».