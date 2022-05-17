مؤشرات أولية.. فوز 8 بعضوية اللجنة النقابية بـ«توزيع جنوب القاهرة للكهرباء»

أظهرت المؤشرات الأولية لفرز الـصوات في انتخابات اللجنة النقابية بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، عن فوز 8 أعضاء بعضوية اللجنة؛ لتظل المنافسة على مقعد رئيس اللجنة النقابية حتى الآن بين أحمد محمد شافعي يوسف، وشهرته أحمد شافعي، والمتقدم بفارق كبير من الأصوات عن منافسيه أحمد سامي، وفتوح أحمد، وعصام شريف عباس، وطه عواد.

فوز أحمد رمضان بعضوية اللجنة النقابية

وأظهرت المؤشرات بانتخابات اللجنة النقابية بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، عن فوز أحمد رمضان علي بعضوية اللجنة النقابية عن إدارة شبكات وإيرادات وتحكم الدقي، وحصل على 227 صوتًا.

فوز توفيق السحار بعضوية اللجنة النقابية

وأظهرت مؤشرات الفرز الأولية بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، عن فوز توفيق السحار بعضوية اللجنة النقابية عن إدارة شمال ريف الجيزة كرداسة، وأوسيم، وحصل على 167 صوتا.

فوز أحمد فهمي بالعضوية

وكشفت مؤشرات الانتخابات بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، عن فوز أحمد فهمي بعضوية اللجنة النقابية عن إدارة السبتية وبولاق أبو العلا والزمالك وحصل على 204 أصوات، وفوز حسين الشويخي بعضوية اللجنة النقابية عن إدارة القلعة والسيدة زينب.

وأظهرت مؤشرات فرز الأصوات بانتخابات اللجنة النقابية بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، عن فوز محمد رشدي عبدالمنعم بعضوية اللجنة النقابية لقطاع شبكات إيرادات، وتحكم الهرم وحصل على 373 صوتًا.

فوز محمد إسماعيل بعضوية اللجنة النقابية

وكشفت عن فوز محمد إسماعيل إسماعيل بعضوية اللجنة النقابية عن قطاع المعادي، والبساتين ودار السلام والمقطم وحصل على 324 صوتًا، وفوز محمد قلشة طه بعضوية اللجنة النقابية عن قطاع وسط وجنوب ريف الجيزة، وحصل على 134 صوتا.

كما أظهرت مؤشرات فرز الأصوات عن فوز سيد عبدالتواب حامد بعضوية اللجنة النقابية عن إدارة بشتيل، والوراق، وحصل على 186 صوتا.