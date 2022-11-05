الأرصاد: أجواء خريفية مستقرة اليوم وغدا.. وشبورة على الطرق الزراعية صباحا

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد اليوم وغدا استقرارا في الأحوال الجوية، وتكون الأجواء خريفية مستقرة على الأنحاء كافة، بسبب تأثرنا بوجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ما يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، وبالتالي سنشعر في فترات النهار بالأجواء المائلة للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية ومحافظات شمال الصعيد.

أجواء حارة نهارا

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، مع أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني: «أجواء حارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار ومع سطوع أشعة الشمس، والعظمى على القاهرة اليوم يتوقع أن تكون بين 26 و27 درجة مئوية خلال فترة النهار».

حالة الطقس ليلا

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّه مع غياب أشعة الشمس ودخول فترات الليل، خاصة في الساعات المتأخرة والصباح الباكر، سنلاحظ انخفاض درجات الحرارة، حيث تصل الصغرى إلى 17 مئوية على القاهرة الكبرى، والأجواء في هذه الفترات ستكون مائلة للبرودة على أنحاء الجمهورية كافة.

شبورة مائية

وأكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّه نتيجة الاستقرار في الأحوال الجوية، فالظاهرة الجوية المؤثرة على الشبورة المائية التي تظهر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، تشير إلى انخفاض ملحوظ في الرؤية الأفقية، ويتوقع بداية من الإثنين المقبل، تغيير في منظومة التوزيعات الضغطية، وبداية التأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا مصحوبا بفرص سقوط الأمطار على المناطق الساحلية.