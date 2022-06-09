16 مهمة لـ مدير الإدارة العامة لشؤون الطفل بوظائف وزارة التضامن الشاغرة

أعلنت التضامن على موقعها الرسمي اليوم، عن حاجتها لشغل العديد من الوظائف القيادية الشاغرة مثل مدير عام الإدارة العامة لشؤون المرأة، مدير عام الإدارة العامة لشؤون الطفل، مدير عام الإدارة العامة لشؤون تنمية الأسرة، ووكيل مديرية التضامن الاجتماعي بقنا.

وأوضحت وزارة التضامن أن المهام العامة لمدير الإدارة العامة لشؤون الطفل تتمثل فيما يلي:

المهام العامة لمدير الإدارة العامة لشؤون الطفل

- ينظم وينسق العمل بالإدارة العامة لشؤون الطفل وتوزيع العمل بما يضمن كفاءة العمل وفعاليته وفقا للخطط الموضوعة، وتحديد العلاقات وأشكال الاتصال بين القائمين علي العمل في الإدارة.

- يتابع سير الخطط والبرامج التشغيلية للإدارة العامة والتأكد من تنفيذها وفقا للاستراتيجية العامة الوزارة بما يضمن أفضل المخرجات ويحقق أعلى مستويات الكفاءة والإنتاجية.

- يوجه أداء مرؤوسيه ومتابعتهم والإشراف عليهم وفقا للنظم واللوائح المعمول بها بالوزارة.

- يوجه ويتابع سير الإجراءات من حيت الجودة والدقة والفاعلية والاحترافية وضمان الالتزام بكافة الأنظمة واللوائح والسياسات المعتمدة في الوزارة وتقديم المقترحات المتعلقة بالتطوير.

- يرفع التقارير الدرارية والمتعلقة بسير العمل في الإدارة للرئيس المباشر بناء على التوجيهات الصادرة أو على أساس مدة زمنية محددة.

- يجري الاتصالات بغرض تمثيل الإدارة العامة و التصرف في معالجة الموضوعات في حدود السياسات المعتمدة والقوانين واللوائح.

- يتولى إصدار القرارات التنفيذية والأوامر والتعليمات والاعتماد النهائي لبعض الأعمال.

المهام التخصصية لمدير عام الإدارة العامة لشؤون الطفل

- يتأكد من إعداد الخطة السنوية لمنظومة شؤون الطفل

- يتابع تطوير وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والبرامج اللازمة لتنمية وتطوير منظومة شئون الطفل.

- يتأكد من المتابعة والتقييم الدوري للخدمات المقررة وتحسين العمليات وإقرار جميع التقارير التي تستخدمها إدارات ووحدات العمل والتحقق من البيانات بشكل دوري بالتعاون مع الوزارات والجهات الشريكة.

- يتابع التنسيق بين خدمات الوزارة في مجالات شؤون الطفل وبين الجهات الأخرى التي تعنى بهذه الخدمات.

- يتأكد من الإعداد والتنفيذ والمشاركة في الدورات التدريبية على المستوى المركزي للأنشطة المتعلقة بشؤون الطفل.

- يتابع تعديل البيئة التشريعية الخاصة بتراخيص دور الحضانة، وتيسير إجراءاتها بالتعاون مع جميع الجهات المعنية.

- يتابع تصميم حملات التوعية لتغيير مفاهيم الأسر المصرية نحو أهمية دور الحضانة في بناء مهارات الطفل الحيوية.

- يتأكد من وضع الخطط التي تنيح التوسع في إنشاء دور حضانات الجمعيات الأهلية والخاصة لتقليص فجوة الاحتياجات بين عدد الأطفال في مصر حتى سن 4 سنوات وعدد الحضانات الموجودة بالفعل.

- يتابع إتاحة مصر تمويل للشباب لإنشاء حضانات جديدة تقدم عن طريق بنك ناصر وجهات تمويل أخري على شكل قروض بمصروفات إدارية بسيطة للشباب ليقوموا بعمل حضانات كمشروعات صغيرة .