شروط فتح حساب في البنك الأهلي وبنك مصر.. وخدمة خاصة لكبار السن وذوي الهمم

أعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر عبر موقعيهما الإلكترونيين على الإنترنت، الشروط والخطوات والأوراق المطلوبة لفتح حساب مصرفي جديد، وأوضحا أن الخدمة متاحة فقط لمن هم فوق الـ21 عاما، بشرط ضرورة القراءة والكتابة بدون مساعدة.

وأضاف البنكان أن هذه الخدمة غير متاحة لطلب فتح حساب (بموجب توكيل، لقاصر، أو على سبيل الهبة).

الأوراق المطلوبة لفتح حساب في البنك الاهلي وبنك مصر

- بطاقة رقم قومي سارية/ جواز سفر مصري مدون به الرقم القومي.

- مستند إثبات محل إقامة حديث، في حال اختلافه عن الوارد بالبطاقة، لم يمر عليه 3 شهور.

- مستند إثبات جهة العمل وإثبات مصدر دخل حديث لم يمر عليه شهر ويسثتنى منه (ربة منزل، أو الحاصل على مؤهل ولا يعمل، أو دون عمل وأي عمل يصعب إثباته).

- مستند إثبات إقامة إذا كان المتقدم يقيم خارج مصر.

- جواز السفر الأمريكي ورقم الضمان الاجتماعي (Social Security Number) في حالة أن العميل لديه جنسية أخرى أمريكي.

خطوات تسجيل طلب فتح حساب مصرفي

- يتم إدخال الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول الخاص بكم.

- يتم إدخال OTP رمز الأمان المرسل على رقم الهاتف المحمول (مع مراعاة عدم الإفصاح عنه).

- يتم إدخال عنوان البريد الإلكتروني المراد تسجيله مرتين.

- التحقق من استقبال البريد الإلكتروني في العناصر المهملة (Junk folder)، وإدخال البيانات المطلوبة لطلب فتح الحساب.

وأوضح البنك أن كل الأوراق يتم النظر على الأصل منها وأخذ صورة، ويوفر البنك لعملائه خيارين لتقديم الأوراق المطلوبة واستيفاء التوقيع الحي لاستكمال الاجراءات.

الخيار الأول، زيارة أحد فروع البنك الأهلي وبنك مصر التقليدية، وطلب مقابلة مدير هيئة التجزئة أو من ينوب عنه ليوجهك إلى المختص لسرعة تنفيذ الطلب، وفي حالة عدم الذهاب في مدة أقصاها عشرة أيام.

الخيار الثاني، زيارة أحد الفروع الالكترونية وللمتقدم الحق في تحديد اليوم والموعد المناسب، وفي حال التخلف عن الموعد وعدم الذهاب لمدة 10 أيام سيتم إلغاء الطلب، وعلى المتقدم تقديم طلب جديد.

وأتاح البنك خدمة لكبار السن (60 سنة أو أكثر) والإناث وذوي الاحتياجات الخاصة في بعض المحافظات، وهي تواصل موظف البنك مع العميل على الهاتف المحمول خلال يومين عمل، لتحديد موعد الزيارة.