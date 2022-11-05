10 تغيرات حدثت في حياتنا سببها المناخ.. اعرفها بالتفصيل

250 ألف حالة وفاة كل عام بسبب التغيرات المناخية.. أرقام متوقعة صادمة كشفت عنها وزارة الصحة والسكان في منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث أكدت أن هذه الأرقام ستكون نتيجة لما يسببه تغير المناخ وسوء التغذية والملاريا والإسهال والإجهاد الحراري، وناشدت بضرورة الحفاظ على الكوكب وحماية الأرواح.

الدكتور محمود حزين، القائم بأعمال عميد معهد البحوث الزراعية والبيولوجية بالمركز القومي للبحوث، حدد 10 تغيرات ملموسة على أرض الواقع نتيجة للتغيرات المناخية في حديثه لـ«الوطن» وهي كالآتي:

1- تغير طفيف في مواعيد زراعية المحاصيل: «زيادة أسبوع على سبيل المثال في زراعة بعض المحاصيل».

2- انتشار بعض الآفات الحشرية مثل دودة الحشد الخريفية وسوسة النخيل.

3- زيادة تملح كثير من الأراضي الزراعية نتيجة الجفاف.

4- حدوث جفاف في بعض مناطق العالم مثلما حدث في أوروبا وجفاف بعض الأنهار.

5- انخفاض معدل سقوط الأمطار في أوروبا.

6- احتراق الغابات في الدول المطيرة.

7- انتشار الأمراض الفطرية نتيجة ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة.

8- تغير في مسار هجرة الطيور.

9- خفض إنتاجية المحاصيل وارتفاع مستوى سطح البحر ونحر السواحل.

10- تأثير غير مباشر على قطاع الإنتاج للثورة الحيوانية وتأثير على النباتات الموجودة في المراعي الطبيعية.

ومن المقرر أن تستضيف مصر غداً قمة المناخ COP27على أرض مدينة السلام، بمشاركة وفود 198 دولة تمثل دول أعضاء اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ، لمناقشة وضع حلول للتكيف ومواجهة التغيرات المناخية.