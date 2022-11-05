قطع المياه عن 7 مناطق في سوهاج لمدة 8 ساعات غدًا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، قطع المياه عن مناطق «مدينة ناصر والعزبة والعرب وجزيرة محروس وعرب الطاولة والتل الأوسط»، غدا الأحد بداية من الساعة العاشرة مساءً وحتى السادسة من صباح الاثنين المقبل، لمدة 8 ساعات.

إصلاح خطر طرد صرف صحي

وقال صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة الشركة، في بيان، اليوم السبت، إنّه يجرى خلال تلك الفترة أعمال إصلاح خط طرد صرف صحى قطر 900 ملى بمنطقة الطواحين، الذي تعرض للكسر خلال قيام مقاول تبطين الترع بأعمال التدبيش الأسبوع الماضي.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة، أنه جرى القيام بعدد من الحلول لمنع قطع المياه، إلا أنه وجد ضرورة قطع المياه لإصلاح الكسر بشكل نهائي.

تلقي الشكاوى على الخط الساخن 125

من جانبه، قال حسن محمود مدير الخط الساخن، إنّ الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس أب، أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو إرسال الشكوى على موقع الشــركة الإلكتروني www.scww.com.eg، وأنه يتم الدفع بسيارات مياه نقية مجانا بجوار مستشفى الجامعة وخلف مديرية الأمن وبجوار مدرسة عرب الأطاولة وبمنطقة جزيرة محروس لتلبية احتياجات المواطنين خلال تلك الفترة.