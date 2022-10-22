خريطة قطع المياه عن 5 محافظات بسبب أعمال الإحلال والتجديد والصيانة

كشفت شركات مياه الشرب بالمنوفية والدقهلية والمنيا والقاهرة وأسوان، عن قطع وإعادة ضخ المياه في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها بسبب إجراء أعمال الصيانة و«غسيل المروقات».

خطة الصيانة سبب قطع المياه بمناطق الدقهلية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، قطع المياه وضعفها بالأدوار العليا عن مركز ومدينة «ميت» اليوم لمدة 4 ساعات بدءا من الساعة 9 صباحًا وحتى 1 ظهرًا لتنفيذ خطة الصيانة الدورية لغسيل شبكات المياه.

وأشارت الشركة إلى قطع المياه عن قرى «الحجايزة - الشرقيين - كفر سعد - السرسي - غزالة - عزبة لوليا - مليكا الكبرى - مليكة الصغرى - عزبة أبو حسين»اليوم بدءًا من الساعة 8.00 صباحًا حتى الساعة 3 مساءً لمدة 8 ساعات بسبب أعمال «غسيل للمروقات» الخاصة بمحطة مياه «الحجايزة» بمركز «السنبلاوين».

وطالبت الشركة المواطنين والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال.

قطع المياه في مركز السادات والقرى التابعة له

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية قطع المياه اليوم بدءاً من الساعة 9 صباحاُ إلى 3 عصراً في مركز السادات وكل القرى التابعة له للقيام بغسيل وتطهير عمليات مياه الشرب، على أن يستمر الغسيل طول أسبوع بالتبادل بين مراكز كل المحافظات.

فصل الكهرباء لمدة 3 أيام بمحطتي مياه في سمالوط

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا قطع الكهرباء عن قرية بني خالد ومحطة مياه السرارية ومحطة مياه جبل الطير بمركز سمالوط لوجود أعمال صيانة بمحطة محولات قرية بني خالد، على أن يتمّ فصل الكهرباء من اليوم وحتى غدا الأحد.

ولفت إلى أنَّ هندسة الكهرباء أعدت جدول للفصل كل 6 ساعات إذ يتمّ سيتمّ الفصل عن عملية مياه قرية السرارية من الساعة 2 مساءً حتى 8 مساءً ومن 2 صباحاً حتى 6 صباحاً، ويتمّ الفصل عن عملية مياه قرية جبل الطير من 2 مساءً حتى 2 صباحاً ومن 8 صباحاً حتى 2 مساءً.

المناطق المتأثرة بقطع المياه في القاهرة

وكشفت شركة مياه الشرب بالقاهرة قطع المياه اليوم بدءا من الساعة 4 عصراً وحتى الساعة 10 مساء اليوم نفسه عن مناطق «الشيراتون بالكامل – الملتقى العربي_ الكلية الحربية - طريق السويس – الرقابة الإدارية – أرض الجولف التابعة لمدينة نصر – مساكن رامو – مساكن الإمداد والتموين – رابعة الاستثماري – إسكان التوفيق – سيتي ستارز – الحي العاشر – المنطقة العاشرة – حي الواحة – صقر قريش – شارع الشعراوي ومتفرعاته – مدينة الأمل عزبة الهجانة سابقًا» .

إعادة المياه لمناطق أسوان بعد انتهاء أعمال إحلال والتجديد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان إعادة ضخ المياه منذ قليل في تمام الساعة 9 صباح اليوم بمناطق «الشيخ هارون - مدخل كيما - عمارات كيما غرب - عزبة الحدود - وسط المدينة - أطلس - الجزيرة - كلية الهندسة - الحجعلاب - زاوية المصلوب وجزيرة المساعدة» بمدينة أسوان بعد الانتهاء من القيام بأعمال إحلال وتجديد عدد من خطوط مياه الشرب الرئيسية بمدينة أسوان.