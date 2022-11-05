خريطة قطع المياه عن بعض المناطق في المحافظات اليوم.. تستمر لـ7 ساعات

كشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن انقطاع وضعف المياه اليوم في عدد من المناطق الواقعة بالشركات التابعة بمحافظات الدقهلية وأسوان وبني سويف والقاهرة للقيام بأعمال التطهير في محطات المياه.

المناطق المتأثرة بانقطاع المياه في الدقهلية

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنها ستقوم بأعمال غسيل للمروقات بمحطة مياه الحجايزة الأمر الذي يؤدي إلى انقطاع المياه عن قرى «الحجايزة - الشرقيين- كفر سعد - السرسي - غزالة - عزبة لوليا -مليكه الكبرى - مليكه الصغري - عزبة أبو حسين»، اليوم، في الفترة من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية مساء لمدة 7 ساعات.

انقطاع المياه عن منطقة الطيبات بالكرور

وأعلنت الشركة انقطاع المياه عن منطقة الطيبات بالكرور اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء، الجمعة، وحتى الساعة الثامنة من صباح اليوم، لافتًا إلى أن سبب الإنقطاع للقيام بأعمال إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بمركز ومدينه أسوان.

انقطاع المياه عن مدينة ومركز ناصر

وأكدت انقطاع المياه عن مدينة ومركز ناصر وضعف المياه عن قريتي بلفيا وأبشنا بمركز بني سويف لمدة 12ساعة تبدأ من الساعة الثامنة صباح اليوم السبت وحتى الساعة الثامنة مساء نفس اليوم، لافتة إلى أن سبب انقطاع المياه إلى وجود أعمال تطهير بمحطة مياه أشمنت بمركز ناصر وتوقفها.

مدة انقطاع المياه في مناطق محافظة القاهرة

كما أعلنت انقطاع المياه عن مناطق «شارع سوهاج ومتفرعاته – ميدان الإسماعيلية – ميدان السبع عمارات ومتفرعاته» اعتبارًا من اليوم بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساء نفس اليوم ولمدة 8 ساعات للقيام بأعمال إحلال وتجديد خط قطر 600 مم بشارع أسوان.

تدبير سيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة

وطالبت شركة مياه الشرب بالقاهرة عبر منشور علي صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة لافتا إلى قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة للواتس أب على رقم 01206665125.